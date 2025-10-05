Inamhi pronostica altas temperaturas en la Sierra y Amazonía el lunes 6 de octubre

La temperatura alta será en la Sierra y la Amazonía, según el Inamhi.

La semana del lunes 6 de octubre del 2025 iniciará con altas temperaturas en las provincias de la Sierra y la Región Amazónica, según el último reporte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

El pronóstico anticipa un inicio de semana con contrastes marcados entre regiones: altas temperaturas en buena parte de la Sierra y la Amazonía durante el día, y lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en horas de la noche en la Amazonía y en el interior de la Costa.

En la región Interandina se espera un cielo mayormente poco nuboso y temperaturas elevadas, inusuales para esta época del año. Sin embargo, no se descartan lluvias aisladas en zonas de cordillera y sectores puntuales de la Sierra, especialmente en la tarde y noche.

La región amazónica presentará condiciones calurosas durante el día, pero hacia la noche el panorama cambiará: el Inamhi prevé lluvias con tormentas eléctricas, que podrían extenderse a varias provincias como Napo, Pastaza, Orellana y Sucumbíos.

En la Costa, el inicio de la jornada será con cielo parcialmente despejado en sectores de Guayas, Santa Elena y Manabí. No obstante, al caer la tarde y en horas de la noche se esperan precipitaciones con tormentas eléctricas en el interior del Litoral, que podrían incidir en estribaciones de la cordillera.