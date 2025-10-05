Noboa anuncia pago anticipado de décimo tercero en el sector público; baja IVA en feriados

"Para fomentar la economía local, el 14 de noviembre pagaremos el décimo tercer sueldo a los funcionarios públicos, así las familias tendrán más dinero durante el Black Friday y el Cyber Monday", publicó el presidente Daniel Noboa en sus redes sociales este domingo 5 de octubre del 2025.

Añadió algo más en el mismo párrafo de ese anuncio: "Invitamos a la empresa privada a sumarse a esta iniciativa". Los mensajes fueron publicados horas después que firmó un nuevo decreto de estado de excepción en 10 provincias por las paralizaciones que suman 13 días en Ecuador.

El presidente Noboa también informó que se reducirá el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 8% durante los feriados del 9 de octubre, y el del 2 y 3 de Noviembre. "porque este país no se va a paralizar por unos cuantos que perdieron el negocio del contrabando y la minería ilegal", manifestó.

La respuesta al presidente de la Conaie

Daniel Noboa también se pronunció ante la amenaza del presidente de la Conaie, Marlon Vargas, de una posible toma de Quito en el marco de las paralizaciones por la eliminación al subsidio al diésel. Este domingo 5 de octubre ya se suman 13 días del paro nacional y hay provincias con vías cerradas.

Vargas anunció la posibilidad de radicalizar las protestas. "Nadie puede venir a tomarse por la fuerza la capital de todos los ecuatorianos. A los que eligen la violencia, los espera la ley. A los que actúan como delincuentes, se los tratará como delincuentes", escribió.

Anunció que este lunes 6 de octubre del 2025 estará en Pastaza cumpliendo agenda de actividades. "Nosotros seguimos haciendo lo que nos corresponde: estaremos mañana en Pastaza, junto a quienes sí construyen el país, ayudando a los que más lo necesitan para que produzcan más y salgan adelante", dijo.