Incautan más de media tonelada de cocaína enterrada en Samborondón

Mediante rueda de prensa el ministro John Reimberg, presentó y dio declaraciones sobre la incautacion de 560 kilos de droga, encontadas en Tarifa, Samborondon.

La Policía Nacional del Ecuador ejecutó un operativo entre la noche del sábado 16 y la madrugada del domingo 17 de mayo en Samborondón y Tarifa, donde fueron incautados 560 bloques de cocaína ocultos en un inmueble.

Según las autoridades, la droga estaba enterrada y equivale a más de media tonelada de cocaína.

El operativo contó con la participación del ministro del Interior, John Reimberg, y estaría relacionado con un hecho violento ocurrido el pasado 15 de mayo en el recinto La Alborada, en Samborondón, donde tres personas fueron asesinadas.

Las investigaciones apuntan a una facción criminal autodenominada “Chone Wu Tang”, señalada como una división del grupo delictivo organizado “Chonekillers” y vinculada a delitos como asesinatos, secuestros, extorsiones, desapariciones y narcotráfico en Durán y Samborondón.

Durante la intervención fueron detenidos tres presuntos integrantes de la organización:

Julio Gabriel Soriano Catuto, alias “Arroyito”

Jhonny Anderson Triana Rodríguez, alias “Chachi”

Hugo Alfredo Rizo Rizo, alias “Tuerto”

De acuerdo con la Policía, los sospechosos cumplirían funciones de sicariato, extorsión y logística dentro de la estructura criminal.

Además, las autoridades investigan la posible relación de este grupo con ataques armados contra servidores policiales registrados recientemente en Samborondón.