Alarma 3 en Guayaquil: más de 100 bomberos combaten incendio en el centro de la ciudad

Más de 100 bomberos combaten incendio en las calles Chimborazo y Sucre

Un incendio estructural en un edificio del centro de Guayaquil movilizó a cerca de 100 bomberos y 20 unidades de emergencia este martes 20 de octubre del 2026.

Un incendio de alarma 3 se registró en un edificio ubicado en las calles Chimborazo, entre Colón y Sucre, en el centro de Guayaquil.

La emergencia generó grandes columnas de humo negro que pudieron observarse desde distintos puntos de la ciudad.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil movilizó personal y equipos para combatir el fuego.

El primer despliegue incluyó cinco unidades de combate, una unidad de rescate, un carro escalera y una unidad para recargar los equipos de respiración utilizados por los bomberos.

Guayaquil, varias unidades de bomberos combaten un incendio que ocurrió en las calles Sucre y Chimborazo, centro de la ciudad. https://t.co/sRwcDC8vFW — We News (@wenewsec) October 20, 2026

Incendio moviliza a 100 bomberos

La emergencia fue elevada a alarma 3 por incendio estructural, lo que implicó el despliegue de más recursos para atender el siniestro.

En el lugar trabajan aproximadamente 100 bomberos y 20 unidades, según la información proporcionada por el organismo de respuesta.

Los equipos utilizan carros bomba y escaleras para combatir las llamas y controlar el avance del fuego.

Las labores se concentran en contener el incendio y evitar que alcance otras áreas o construcciones cercanas.

Bomberos buscan evitar la propagación de las llamas

La presencia de humo negro en el centro de Guayaquil alertó a quienes se encontraban en distintos sectores de la ciudad.

Mientras continúan las tareas de emergencia, los bomberos mantienen sus esfuerzos para controlar el fuego en el edificio afectado.

Hasta las 15:50 no se han confirmado las causas del incendio ni se han proporcionado datos oficiales sobre personas heridas o daños materiales.