Incendio forestal de gran magnitud continúa activo en el sector Apagua de Ambato

Incendio forestal de gran magnitud en Ambato: brigadas combaten las llamas en Apagua

Un incendio forestal de gran magnitud permanece activo este martes 6 de octubre en Ambato, Tungurahua.

La emergencia fue reportada desde las 11:20 en el caserío Apagua, de la parroquia Ambatillo, donde equipos de emergencia trabajan para controlar las llamas.

Bomberos desplegados en la zona

Varias unidades de los Cuerpos de Bomberos, pertenecientes a las compañías X1, X2 y X3, se encuentran desplegadas en el sector para atender el incendio.

Los equipos trabajan en la zona afectada mientras se mantiene el seguimiento de la emergencia.

El ECU 911 coordina la atención del incendio y utiliza su sistema de videovigilancia para realizar un seguimiento visual del avance del fuego.

Fuego arrasa vegetación en el caserío Apagua de la parroquia Ambatillo ECU 911 Fuego arrasa vegetación en el caserío Apagua de la parroquia Ambatillo ECU 911 Fuego arrasa vegetación en el caserío Apagua de la parroquia Ambatillo ECU 911 Fuego arrasa vegetación en el caserío Apagua de la parroquia Ambatillo ECU 911 Fuego arrasa vegetación en el caserío Apagua de la parroquia Ambatillo ECU 911

Esta herramienta permite mantener monitoreada la zona mientras continúan las labores de respuesta.

Policía también fue movilizada

La Policía Nacional permanece desplegada en el sector para brindar seguridad y apoyar durante la atención de la emergencia.

Los agentes se mantienen en la zona junto con los equipos que trabajan en el control del incendio.

Hasta el momento, la emergencia continúa activa en el caserío Apagua. Las unidades de bomberos y los organismos movilizados permanecen en el lugar para atender el evento y dar seguimiento a su evolución.