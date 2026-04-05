Incendio consume vivienda de tres plantas en Mapasingue Este

Un incendio afectó una vivienda de tres plantas en Mapasingue Este, en Guayaquil.

Un fuerte incendio se registra en el sector de Mapasingue Este, en Guayaquil, donde una vivienda de tres plantas es consumida por las llamas.

El hecho genera alarma entre los habitantes del sector, mientras el fuego amenaza con extenderse a casas cercanas.

RESPUESTA DE EMERGENCIA

Equipos del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil acuden al lugar y trabajan intensamente para controlar el incendio.

Las labores se concentran en sofocar las llamas y evitar la propagación a otras viviendas.

SIN HERIDOS REPORTADOS

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas heridas. Sin embargo, se continúan levantando los primeros informes para determinar los daños materiales.

El incidente sigue en curso y no se descarta que nuevas unidades de emergencia se sumen a las labores.