Más de 200 bomberos intentan apagar incendio en fábrica de motos en Guayaquil

Más de 200 bomberos acudieron para intentar sofocar un incendio en una fábrica de ensamblaje de motos.

Un voraz incendio en una fábrica de ensamblaje de motos se registró en el Guasmo Norte de Guayaquil, desde la madrugada de este lunes 9 de febrero de 2026.

Más de 200 bomberos y 38 unidades móviles acudieron para intentar sofocar las llamas. Mientras tanto, cae una ligera llovizna en ese sector de la ciudad.

El fuego se extendió rápidamente y se levantó por encima del techo. Una gran columna de humo cubrió gran parte de la zona, alarmando a los moradores de ese sector.

De acuerdo con los residentes de la zona, se escuchó un fuerte estruendo y las llamas fueron visibles desde las 03:30. Alrededor de está fábrica hay gran cantidad de viviendas, lo que pone en alerta a las familias.

Moradores el sector se organizaron para repartir bebidas hidratantes a los bomberos que permanecen en la escena desde horas de la madrugada. Se desconoce cuánto tiempo podría llevar sofocar por completo las llamas.

Martín Cucalón, jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, aseguró que la zona fue asegurada y "no pasa nada, hemos protegido todas las viviendas de los alrededores".