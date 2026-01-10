Incendios forestales en la Patagonia devastaron hectáreas de bosques; hay evacuados

Una persona trabaja para apagar un incendio forestal, el viernes 9 de enero, en el Hoyo provincia de Chubut, en Argentina.

Los incendios forestales han afectado a distintos puntos de la Patagonia argentina. El jueves 8 de enero, autoridades nacionales y provinciales intensificaron los operativos de combate para frenar el avance del fuego sobre zonas pobladas y áreas de alto valor ambiental.

El Gobierno de Chubut, la provincia con la mayor cantidad de incendios activos, informó que coordina un amplio operativo que reúne a cerca de 350 personas, entre combatientes y grupos de apoyo, equipamiento variado y medios aéreos para combatir el fuego.

“Sumamos el avión hidrante más grande de Latinoamérica para defender nuestra cordillera”, expresó el miércoles 7 de enero, el gobernador Ignacio Torres sobre el avión que tiene la capacidad de transportar hasta 15 000 litros de agua.

En la Comarca Andina y la zona de Puerto Patriada más de 2 000 hectáreas de bosque nativo ya fueron afectadas. Varios de los incendios habrían sido provocados, además de las condiciones meteorológicas adversas.

Según informó la Agencia Federal de Emergencias, se registraon incendios en Chubut, Puerto Patriada (El Hoyo), en el Parque Nacional Los Alerces, Santa Cruz y el de Túnel Inferior, en el Parque Nacional Los Glaciares.

Investigación abierta por los incendios

La Fiscalía de la localidad de Lago Puelo abrió una investigación judicial en Chubut para determinar el origen del incendio.

En el punto inicial del foco se detectaron gases inflamables compatibles con acelerantes, lo que refuerza la hipótesis de un hecho intencional.

De acuerdo con la Agencia Federal de Emergencias, desde principios de diciembre, los incendios forestales ya devastaron más de 4 000 hectáreas de bosques y zonas residenciales en la Patagonia, incluidos sectores de algunos parques nacionales.

El Ministerio de Seguridad Nacional expresó que la Agencia Federal de Emergencias despliega recursos con brigadistas, medios aéreos y terrestres, bomberos voluntarios y fuerzas federales "para contener los incendios y cuidar a la población".

"El 95% de los incendios son causados por acciones humanas, ya sea por negligencia o de manera deliberada. No es un accidente: es un delito", añadió.

Personas evacuados

Decenas de personas fueron evacuadas, el martes 6 de enero, por los incendios forestales que azotan a la región de la Patagonia de Argentina, en el sur del país, que ya arrasaron miles de hectáreas de bosques y campos de producción agropecuaria.

En Chubut, un incendio forestal, que se inició el lunes 5 de enero en Puerto Patriada, arrasó con viviendas, varios vehículos y obligó a evacuar a cientos de visitantes y residentes ante el avance de las llamas.

El intendente de El Hoyo, César Salamín, confirmó que decenas de pobladores fueron evacuados en vehículos. No se registraron personas heridas.