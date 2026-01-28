Comerciantes denuncian daños y falta de control en eventos 'Baila la calle', en Guayaquil

Comerciantes denuncian afectaciones económicas y falta de control en eventos de 'Baila la calle'.

Comerciantes denuncian que eventos de 'Baila la calle', en Guayaquil, afectan a sus negocios y no hay control del espacio público.

A través de una carta enviada a la Municipalidad de Guayaquil el 19 de 2026, los comeciantes denunciaron además el colpaso del servicio eléctrico en la zona de la calle Panamá y sus alrededores.

Según la carta enviada al Municipio porteño, "desde que iniciaron estos eventos, cada viernes nuestros clientes se han volcado a las calles. Esta falta de control está acabando con el 'After Office', ya que para el público es más económico comprar licor" en comercios masivos y "beber en el parque o la peatonal".

Los comerciantes denuncian que estos eventos en las calles Imbabura y Panamá han tenido una insidencia económica negativa.

En el mismo texto se añade que se teme represalías, pero "nos vemos obligados a alzar la voz porque nos sentimos profundamente perjudicados por el descontrol en el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública".

Los comerciantes incluso dicen que hay negocios que están cerrando y quebrando por la falta de clientela dentro de los establecimientos.

Asimismo, añaden que el cajetín eléctrico subterráneo colapsó por tercera vez el día 16 de enero a causa de la sobrecarga.