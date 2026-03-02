Incendio de gran magnitud en el sector El Descanso entre Cuenca y Paute en la provincia de Azuay

Bomberos trabajan desde las 14:00 de este lunes 2 de marzo, para controlar las llamas que consumen gran parte de páramos en el sector El Descanso, entre los cantones Cuenca y Paute en la provincia del Azuay.

Desde el sistema ECU 911 se despachó recursos del Cuerpo de Bomberos de Cuenca y Paute.

El personal trabaja en una línea de fuego de aproximadamente 300 metros, que amenaza con extenderse producto de los fuertes vientos que favorecen la propagación de las llamas.

El ECU 911 indicó que producto del incendio no se ha reportado personas heridas ni viviendas afectadas.

Para controlar las llamas en la zona se desplegaron vehículos forestales, tanqueros y personal especializado, quienes mantienen las tareas de control y liquidación bajo medidas de seguridad.