Quito

Quito: un auto se incendió en el viaducto de La Armenia 1, en Conocoto este lunes 2 de marzo

Según el Cuerpo de Bomberos no se registraron heridos. Se controló el fuego y se hizo un  enfriamiento utilizando extintores de polvo químico.

Auto incendiado en Conocoto este lunes 2 de marzo.

Tomado de los Bomberos

Autor

Mauricio Bayas

Actualizada:

02 mar 2026 - 20:07

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó este lunes 2 de marzo del 2026 que se registró una emergencia por un incendio vehicular en el viaducto de La Armenia 1, sector de Conocoto. Según el reporte de los Bomberos, no se registraron personas heridas en este percance

"Nuestro equipo realizó labores de control del fuego y enfriamiento utilizando extintores de polvo químico seco", se informó a través de las redes sociales. En una fotografía difundida se puede ver que el vehículo quedó incinerado. 

Bomberos cerró el reporte coin un mensaje: "Maneja con precaución. No pongas en riesgo tu vida", alertó la entidad. 

