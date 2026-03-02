Quito: un auto se incendió en el viaducto de La Armenia 1, en Conocoto este lunes 2 de marzo

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó este lunes 2 de marzo del 2026 que se registró una emergencia por un incendio vehicular en el viaducto de La Armenia 1, sector de Conocoto. Según el reporte de los Bomberos, no se registraron personas heridas en este percance.

"Nuestro equipo realizó labores de control del fuego y enfriamiento utilizando extintores de polvo químico seco", se informó a través de las redes sociales. En una fotografía difundida se puede ver que el vehículo quedó incinerado.

Bomberos cerró el reporte coin un mensaje: "Maneja con precaución. No pongas en riesgo tu vida", alertó la entidad.