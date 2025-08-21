El incendio forestal en el Parque Nacional Cotacachi Cayapas ha consumido 1 323 hectáreas

Hay 130 personas trabajando en el incendio forestal en el Parque Nacional Cotacachi Cayapas en Imbabura.

El incendio forestal en la Reserva Ecológica del Parque Nacional Cotacachi Cayapas, en Imbabura, ha consumido 1 323 hectáreas. Esa fue la última evaluación de la mesa técnica y este jueves 21 de agosto del 2025 se suma el cuarto día que los Bomberos continúan con las labores de controlar el fuego.

En la misma reunión técnica se detalló que el balance indica que un 70% del fuego ya está controlado y un 50% de la zona se encuentra en fase de liquidación. Según el registro de los Bomberos, este incendio se inició el pasado 18 de agosto.

"En las áreas altas de la cresta persiste una línea de fuego activa de aproximadamente 500 metros, debido a los cambios constantes en la velocidad del viento. Además, en toda la parte baja todavía existen focos de calor que deben ser extintos para evitar reinicios", informó el GAD de Cotacachi.

Este jueves 21 de agosto se tiene previsto realizar tareas para la liquidación del flanco derecho en las zonas bajas y en el control de la línea activa en la parte superior de la cresta.

En total hay 130 personas activas en el incendio forestal. También hay varios recursos empleados en la contingencia distribuidos así:

Sistema Nacional de Áreas Protegidas: 31 brigadistas y guardaparques de la reserva

Bomberos de Cotacachi: 11 personas

GAD de Cotacachi: 8 personas Plan Rupay, desplegado en actividades de respuesta

Bomberos de Ibarra: 13 personas

Bomberos de Quito: 30 personas

Comuneros: 22 personas

Secretaría de Gestión de Riesgos: 4 personas

GAD IMANTAG: 3 personas

GAD Provincial de Imbabura: 4 personas.