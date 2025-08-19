Incendio forestal en el Parque Nacional Cotacachi ha afectado cerca de 1 000 hectáreas

Un incendio forestal de magnitud afecta a los páramos de Piñán, en el cantón Cotacachi, en Imbabura. Hasta el momento se calcula que alrededor de 1 000 hectáreas consumidas por el fuego en el Parque Nacional Cotacachi Cayapas. El incendio también afectó a zonas de Purafo, Pantavi y Pilavo de difíciles acceso.

"Ante la magnitud de la emergencia, las autoridades locales dispusieron la activación del COE Cantonal a fin de coordinar y fortalecer la respuesta interinstitucional", informó el Ministerio del Ambiente en un comunicado.

Al momento, en la zona trabajan equipos del Municipio de Cotacachi, Ministerio del Ambiente, Bomberos de Cotacachi, la Secretaría de Gestión de Riesgos y el Gobierno Parroquial de Imantag.

Este martes 19 de agosto del 2025, según el comunicado e Ambiente, se tiene previsto reforzar el contingente humano y logístico que trabaja en la zona. El Municipio de la zona destinará seis personas y 50 kits de hidratación.

El Ministerio del Ambiente, por su parte, anunció que son 32 brigadistas de distintos puntos del país colaborando en las tareas de control del fuego. Los Bomberos desplegarán camionetas 4x4 y ocho efectivos; mientras que el GAD Parroquial apoyará con logística para hidratación y cuatro personas en territorio.

Las autoridades han señalado que la situación sigue siendo compleja debido a las condiciones del terreno y las características del ecosistema afectado. Se mantiene la alerta y se continuará informando a la ciudadanía sobre el avance de las labores de control.