Incendio en un garaje en Manta deja al menos siete vehículos incinerados

Un garaje se incendió en Manta la madrugada de este lunes 16 de marzo del 2026.

Un incendio afectó a un garaje en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, la madrugada de este lunes 16 de marzo el 2026. Se conoce que al menos siete vehículos y dos motocicletas quedaron incinerados.

Videos en redes sociales muestran el momento del incendio en la intersección de la calle 8 y avenida 8. Moradores del sector alertaron del fuego al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 y personal del Cuerpo de Bomberos llegó al lugar para atender la emergencia.

Según testimonios de los vecinos, hombres en motocicletas merodeaban por el sector horas antes del incendio. Las imágenes muestran a los vehículos en llamas mientras una amplia columna de humo se levantaba

La Policía Nacional también acudió al sitio para levantar indicios sobre el hecho violento y determinar si el incendio fue provocado o accidental.