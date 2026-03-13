Fatal siniestro de camión que transportaba combustible en el cantón Limón Indanza

Camión lleno de combustible volcó en el cantón Limón Indanza

Pasadas las 16:00 de este viernes 13 de marzo un camión que transportaba combustibles volcó en el sector El Rosario del cantón Limón Indanza en la provincia de Morona Santiago.

Según videos que circulan en redes sociales al menos tres personas fallecieron y cinco vehículos resultaron afectados por un múltiple incendio.

Según testigos tras el volcamiento del camión la gasolina alcanzó a varios vehículos que circulaban en sentido contrario y provocó el incendio de los automotores.

La vía Bella Unión–Limón Indanza fue cerrada por la emergencia.

Equipos de rescate llegaron hasta el lugar y realizaron labores de control del fuego y atención de las personas afectadas.