Un bus de pasajeros se incendio sobre la avenida Simón Bolívar, en la Mitad del Mundo

Un bus de pasajeros se incendió sobre la vía en el sector de la Mitad del Mundo.

Un bus de pasajeros se incendió en la vía la mañana de este miércoles 11 de marzo de 2026. El vehículo quedó a un costado de la avenida Simón Bolívar, en el sector de la Mitad del Mundo.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reportó el cierre parcial de la avenida Simón Bolívar y la vía Carretas, en sentido norte - sur.

Agentes de tránsito llegaron al lugar para gestionar la movilidad, mientras el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) atendía la emergencia.

El bus de color blanco y verde quedó en el carril derecho envuelto en llamas. Esto alarmó a las personas que estaban a pocos pasos en la parada de bus.

La columna de humo llamó la atención de los moradores. Sin embargo, no se reportaron personas afectadas por el incendio.

Este hecho ocurre mientras en gran parte de Quito cae una fuerte lluvia. Un vehículo pesado se volcó en la misma vía, a la altura de la Autopista General Rumiñahui.