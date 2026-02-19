Cuatro fallecidos y 17 heridos en Chile tras explosión de camión con gas

Explosión de camión con gas licuado en una autopista de Santiago deja cuatro muertos y al menos 17 heridos.

La explosión sucedió en la intersección de la autopista más importante del país, la Ruta 5, con una secundaria y generó un gran incendio que alcanzó a otros siete vehículos, que a la misma hora iban transitando por la autopista, y también un desguace de vehículos, informó la policía chilena.

"Ha significado diez personas heridas graves de diversa consideración que han sido trasladados a distintos centro de salud", indicó el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán.

Además, agregó, que al menos otras siete personas llegaron por sus propios medios a algunos centros de salud.

Las víctimas son todas adultas y la mayoría de ellas automovilistas, aunque las cifras no son definitivas.

Según explicó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, la hipótesis inicial apunta a "una fuga en alguna de las válvulas del camión y que, por alguna razón, se produjo una chispa que explotó en toda una nube de gas"