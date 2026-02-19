Cuatro fallecidos y 17 heridos en Chile tras explosión de camión con gas
Un camión que transportaba gas licuado explotó este jueves 19 de febrero en una autopista de Santiago, la capital de Chile.
Explosión de camión con gas licuado en una autopista de Santiago deja cuatro muertos y al menos 17 heridos.
X/ AlertaMundial
Compartir
Actualizada:
19 feb 2026 - 12:50
La explosión sucedió en la intersección de la autopista más importante del país, la Ruta 5, con una secundaria y generó un gran incendio que alcanzó a otros siete vehículos, que a la misma hora iban transitando por la autopista, y también un desguace de vehículos, informó la policía chilena.
"Ha significado diez personas heridas graves de diversa consideración que han sido trasladados a distintos centro de salud", indicó el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán.
Además, agregó, que al menos otras siete personas llegaron por sus propios medios a algunos centros de salud.
Las víctimas son todas adultas y la mayoría de ellas automovilistas, aunque las cifras no son definitivas.
Según explicó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, la hipótesis inicial apunta a "una fuga en alguna de las válvulas del camión y que, por alguna razón, se produjo una chispa que explotó en toda una nube de gas"
Compartir