Prisión preventiva para tres hombres que intentaron traficar 12 iguanas marinas de Galápagos

Un juez dictó prisión preventiva contra tres hombres por el presunto t´rafico de vida silvestre.

Un juez dictó prisión preventiva para tres ciudadanos tailandeses que intentaron sacar del país 12 iguanas marinas de Galápagos, por el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil.

Los hombres fueron identificados como Panom W., Wanchaloem K. y Akklrawin Y. , quienes portaban en su equipaje 12 iguanas marinas atadas que tenían como destino Amsterdan, en Paises Bajos, indicó la Fiscalía General del Estado.

En el país enfrentan cargos penales por el delitos contra la Flora y Fauna Silvestre, dijo el Ministerio Público en su cuenta de X.

Más temprano, el Ministerio de Ambiente y Energía infortmó que los especímenes permanecen bajo su custodia para recibir atención especializada.

Iguanas presentan afecciones

Las autoridades identificaron que una de las iguanas estaba muerta y varias presentan presuntas afecciones físicas atribuibles a las condiciones en las que habrían sido transportadas, amarradas sus extremidades y envueltas en medias nylon dentro de bolsos de mano.

Se presume que los ejemplares corresponderían a iguanas marinas de Galápagos (Amblyrhynchus cristatus), especie endémica del archipiélago incluida en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), lo cual prohíbe su comercio internacional.

Aeropuerto de Galápagos incrementará controles

El Aeropuerto Ecológico de Galápagos se pronunció tras el hecho. En un comunicado informó que en la isla de Baltra, desde dónde habrían salido las iguanas, se realizaron todos los controles pero no se detectó la presencia de los reptiles.

Además, indicó que en las próximas semanas se incrementarán nuevos sistemas de control con tecnología de punta para evitar nuevos incidentes.