La calle Rumichaca, centro de Guayaquil, cerrará por cerca de tres meses

Un tramo de la calle Rumichaca, centro de Guayaquil, permaneció cerrada por dos meses a finales de 2025.

Un nuevo cierre se alista en un tramo de la calle Rumichaca, centro de Guayaquil. El Municipio iniciará la reconstrucción del carril de la Troncal 4 de la Metrovía a lo largo de cinco cuadras.

Se trata de la ruta que conecta al centro con el suburbio de la ciudad.

El cierre vial iniciará el 26 de mayo de 2026 y será desde Febres Cordero hasta Franco Dávila. Durante la primera fase de los trabajos se mantendrán habilitadas las intersecciones de Capitán Nájera, Huancavilca y Manabí.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) aseguró que la conexión entre las paradas Parque Chile y Ayacucho de la Metrovía, no se verá afectada, y que los buses articulados seguirán con su recorrido normal.

Mientras se ejecuten las obras, se mantendrá habilitado un solo carril de circulación en la calle Rumichaca, hacia el centro de la ciudad durante aproximadamente tres meses.

Por ello, la ATM recomienda tomar rutas alternas como la av. Quito, Pío Montúfar, Chimborazo o Eloy Alfaro.

Es el segundo cierre en menos de siete meses en la calle Rumichaca, donde se realizaron trabajos de mantenimiento vial entre octubre y diciembre de 2025.

Otros cierres viales

El Cabildo también ejecutará trabajos de mantemiento, como remoción de pavimento y bacheo, en otras vías del centro de la urbe, aunque no precisó cuánto tiempo durarán las labores: