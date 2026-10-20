Incendios forestales arrasan más de 29 000 hectáreas y dejan tres muertos en Ecuador

Más de 4 500 flagros y medio millón de litros de agua descargados

El informe oficial de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos detalla la situación de los incendios forestales en Ecuador desde el inicio del año hasta el 20 de octubre de 2026.

Durante este periodo se han contabilizado 4 588 incendios a nivel nacional, los cuales han destruido cerca de 29 290 hectáreas de vegetación en múltiples provincias.

Las emergencias han dejado un saldo lamentable de tres personas fallecidas, 21 heridas, además de numerosos damnificados y daños materiales significativos en infraestructuras.

Para combatir estas emergencias, las autoridades han desplegado recursos aéreos considerables y brigadas especializadas encargadas de mitigar el impacto ambiental.

La región de la Sierra es la más golpeada por la pérdida de cobertura vegetal que incluyen a Imbabura, Loja y Pichincha, donde se concentra gran parte de la devastación.

Por su parte, las provincias con mayor afectación por hectáreas de cobertura vegetal quemada son Imbabura, Loja, Pichincha, Carchi, Azuay, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y El Oro.

Impacto de Incendios Forestales por Provincia Impacto de Incendios Forestales: Hectáreas Quemadas y Cantidad de Incendios Fuente: Secretaría de Gestión de Riesgos Provincia Hectáreas Quemadas (ha) Cantidad de Incendios Imbabura 6.600,56 574 Loja 5.490,56 216 Pichincha 3.884,11 1.000 Carchi 3.052,81 147 Azuay 2.875,46 694 Chimborazo 1.809,28 520 Tungurahua 1.630,85 450 Cotopaxi 1.213,38 295 El Oro 997,74 105

En total, a nivel nacional se registraron 4 588 incendios forestales con una pérdida acumulada de 29 290,79 hectáreas de cobertura vegetal.

Despliegue de recursos

De acuerdo con el reporte oficial, los recursos y apoyos desplegados a nivel nacional para enfrentar los incendios forestales comprenden:

Medios Aéreos:

60 intervenciones aéreas registradas.

929 descargas de agua ejecutadas.

562 680 litros de agua descargados sobre los focos de incendio.

Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF):

Activación de brigadas en El Oro, Latacunga, Ambato y Riobamba a lo largo de 2026 (al momento del corte del reporte, 20 de octubre, no existían brigadas BRIF activas).

Asistencia Humanitaria y Fortalecimiento Institucional (Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos - SNGR):

Distribución de un total de 2 990 bienes para fortalecer instituciones y brindar apoyo humanitario en provincias como Carchi , Imbabura , Pichincha y Bolívar , alcanzando a 181 personas y 65 familias.

, , y , alcanzando a 181 personas y 65 familias. Entre la asistencia entregada constan 2 500 bolos/fundas de agua, 100 mascarillas, 100 monogafas, 85 Kits Volcán, así como kits de raciones alimenticias (KCA y KPRH), aseo personal, limpieza, dormir y purificadores de agua.

La evolución de los incendios forestales a lo largo de 2026 muestra una estacionalidad muy marcada, con niveles bajos a moderados durante la primera mitad del año.

Sin embargo, se registra una escalada crítica a partir de julio, alcanzando su punto máximo en agosto y septiembre.