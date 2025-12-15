Nuevo proceso de subasta de bienes inmuebles de Inmobiliar desde este 15 al 30 de diciembre

La Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) publicó un nuevo proceso de subasta inversa que se desarrollará con visitas técnicas desde este lunes 15 hasta el lunes 22 de diciembre en Ecuador.

Inmobiliar presentó el catálogo y convocatoria de la subasta de bienes inmuebles diciembre 2025.

El organismo indicó que las visitas técnicas se realizarán desde el 15 hasta el 22 de diciembre.

Por su parte, la recepción de ofertas de los interesados será hasta el martes 23, y la subasta y sesiones de venta serán el martes 30 de diciembre y serán transmitidas por el Facebook Live de Inmobiliar.

En el documento puede revisar todos los bienes inmuebles que saldrán a subasta en este proceso. En él encontrará lotes de terrenos que van desde de los 11 mil dólares hasta terrenos con edificaciones que superan los 11 millones de dólares.

Además departamentos, oficinas, galpones y parqueaderos.