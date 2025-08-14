Propiedad de puertos pesqueros artesanales pasará a manos del Ministerio de Producción

Noboa dispuso a Inmobiliar que transfiera la propiedad de los puertos pesqueros artesanales al Ministerio de Producción

El presidente Daniel Noboa dispuso a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) que transfiera la propiedad de los puertos pesqueros artesanales al Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.

"Disponer a la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, transfiera como cuerpo cierto y a título gratuito, la propiedad de los puertos pesqueros artesanales y las facilidades pesqueras artesanales al Ministerio de Producción", señala el Decreto Ejecutivo 91, firmado por Noboa, este jueves 14 de agosto del 2025.

Inmobiliar tendrá un plazo máximo de dos meses para ejecutar la transferencia de dominio de los puertos pesqueros artesanales de Ecuador y de las facilidades pesqueras artesanales a favor de la Cartera de Estado.

El Ministerio de Producción adquirirá el dominio de los inmuebles y de las edificaciones construidas. También asumirá los activos y pasivos derivados de los contratos, acuerdos, actas de mediación, convenios o documentos

El Decreto también faculta al Ministerio de Producción a implementar exenciones de tasas y tarifas relacionadas con el uso y los servicios que "presten a sus administrados en la gestión de los puertos pesqueros artesanales y de las facilidades pesqueras artesanales".

Además, según el Decreto a partir de la inscripción del o los títulos de transferencia de dominio de los bienes, el Ministerio de Producción ejecutará acciones necesarias para la administración, operación, protección, conservación y restauración de los puertos pesqueros artesanales.