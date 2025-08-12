Así pueden inscribirse en línea los jóvenes mayores de 18 años para hacer el servicio militar

Jóvenes pueden inscribirse en línea desde el 13 de agosto del 2025 para hacer el servicio militar.

Los jóvenes mayores de 18 años interesados en realizar el servicio militar pueden registrarse en la página web www.dirmov.mil.ec para ingresar a las Fuerzas Armadas del Ecuador. La plataforma estará habilitada desde este miércoles 13 de agosto del 2025.

Según el anuncio de la Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la edad máxima de los aspirantes para aplicar y ser parte del servicio militar es de 21 años, 11 meses y 30 días cumplidos hasta el domingo 14 de septiembre de 2025.

Una vez que se ingresa al servicio militar, los conscriptos reciben instrucción militar, preparación física, adiestramiento en armas, primeros auxilios, formación en valores cívicos y gestión de riesgos, además de capacitación. Toda esta etapa toma hasta un año.

El presidente Noboa vetó totalmente la ley de Servicio Militar Voluntario

De acuerdo a la planificación, el periodo se estructura en fases: una semana de adaptación, once semanas de instrucción individual, servicio en unidades militares y talleres especializados. Al finalizar, obtienen el grado de soldados de reserva.

Los conscriptos aprenden oficios como mecánica, electricidad, carpintería, computación y agroindustria... Toda la formación será basada en la disciplina como un eje fundamental del servicio militar. Los jóvenes adquieren valores como responsabilidad, respeto, puntualidad y trabajo en equipo.