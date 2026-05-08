Emotiva reacción de Moisés Caicedo tras conocer que debutará con La Tri en el Mundial

Moisés Caicedo está feliz tras recibir la amnistía de la FIFA para debutar con Ecuador en la Copa del Mundo 2026. Así lo dio a conocer este viernes 8 de mayo del 2026, a través de un video publicado en la cuenta de La Tri.

"Me enteré que podré jugar el primer partido del Mundial. Me llena de mucha ilusión, estoy muy feliz y esperando ese partido para, junto a mis compañeros, dar la vida contra Costa de Marfil", afirmó el 'Niño Moi'.

El jugador del Chelsea también agradeció a Dios, a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y a la Conmebol por la gestión realizada ante la FIFA para obtener su amnistía y jugar el primer partido del Mundial 2026.

El volante tricolor fue expulsado con doble tarjeta amarilla en el último encuentro por las Eliminatorias Sudamericanas, ante Argentina, por lo que recibió una fecha de suspensión.

Según el Artículo 9 del Reglamento de Eliminatorias al Mundial, "las suspensiones de partidos impuestas como resultado de una tarjeta roja directa o indirecta (...) sí se trasladarán a la competición final".

Caicedo se une a Nicolás Otamendi, de Argentina, y a Tarek Salman, de Catar, como los jugadores beneficiados por la amnistía de la FIFA.