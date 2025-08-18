Instituto Geofísico reporta 320 réplicas tras sismo en la zona cercana al volcán Cotopaxi

Vista desde el Valle de los Chillos del Volcán Cotopaxi, con emisiones de ceniza.

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG) indicó que hasta la tarde de este lunes 18 de agosto del 2025 se han registrado 320 réplicas del sismo de 4.8 grados que ocurrió el sábado 16 de agosto en la zona cercana al volcán Cotopaxi.

De acuerdo con la institución, las réplicas han sido menores a 3,1 grados en la escala de Richter, por lo que la ciudadanía no los sintió.

Patricia Mothes, jefa del área de vulcanología del Geofísico indicó que el número de réplicas ha disminuido de forma considerable desde el pasado sábado. Esa reducción se considera “normal para un tipo de sismo comunitario”, dijo la funcionaria.

"Hasta el momento, el volcán Cotopaxi no muestra cambios significativos en su actividad superficial, y se mantiene en un nivel bajo. Sin embargo, estamos atentos a una posible evolución de los parámetros de monitoreo, ya que podrían presentarse variaciones en el futuro", apuntó en un video publicado en redes sociales por el Geofísico.

Ecuador se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona propensa a los sismos debido al choque de las placas que componen la corteza terrestre.

Tras el sismo del pasado sábado 16 de agosto, que se sintió en diferentes provincias, el Geofísico indicó que puede estar vinculado con esfuerzos al interior del volcán.