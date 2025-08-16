Nuevo sismo en Pichincha este sábado 16 de agosto; evento se localizó en Machachi

El Instituto Geofísico reportó un nuevo sismo en Machachi la tarde este sábado 16 de agosto.

Un nuevo sismo remeció el cantón Machachi en la provincia de Pichincha la tarde de este sábado 16 de agosto del 2025.

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG) localizó el evento en el cantón Machachi, ubicado al sur de Quito.

El sismo se registró a las 16:36 de este sábado, con una magnitud de 3.1 según informó el organismo.

La profundidad del evento fue de cinco kilómetros y se localizó a 22.4 kilómetros del cantón Machachi.

Este nuevo sismo se suma al temblor ocurrido en horas de la madrugada de este sábado con localización en el mismo cantón Machachi, en Pichincha.

El Geofísico señaló que estos sismos podrían estar vinculados con esfuerzos al interior del volcán, aunque por el momento no se han detectado cambios significativos en otros parámetros de vigilancia del Cotopaxi.