¿Quién era Jandry Calderón, el médico rural asesinado en una ambulancia en Manabí?

Jandry Calderón se desempeñaba como médico rural en Manabí y fue asesinado durante un ataque armado a una ambulancia.

Jandry Alexander Calderón Cedeño trabajaba como médico rural en Manabí. Fue asesinado la noche del lunes 14 de septiembre de 2026 junto al conductor de una ambulancia mientras regresaban hacia Jama después de trasladar a un paciente.

Jandry Calderón se graduó como médico cirujano

Calderón se graduó como médico cirujano en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM). Su título profesional fue registrado en noviembre de 2024.

Durante su etapa universitaria también incursionó en la investigación. En 2022 participó como coautor de un artículo científico relacionado con la supervivencia de pacientes con cáncer de páncreas después de una intervención quirúrgica.

Desde enero de 2026 se desempeñaba como médico rural en la Dirección Distrital de Salud correspondiente a Pedernales, Jama, Sucre y San Vicente.

Fue asesinado cuando regresaba hacia Jama

El médico viajaba junto a Sigifredo Nolger Zambrano Aveiga, conductor de la ambulancia. Ambos habían participado en el traslado de un paciente que resultó herido en un accidente de tránsito.

Cuando regresaban hacia Jama, la ambulancia fue atacada a tiros en la vía Canoa-Jama. Calderón y Zambrano murieron producto del ataque.

Tras el crimen, las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho e identificar a los responsables.