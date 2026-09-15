Liga de Quito vs. Palmeiras: pocas entradas a la venta y más de USD 1 millón en recaudación 

La hinchada de Liga de Quito está lista para vivir la fiesta del fútbol en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Con la taquilla prácticamente agotada, el cuadro albo recibe a Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores, este miércoles 16 de septiembre a las 17:00 (hora Ecuador).

La expectativa de los aficionados 'albos' por ver a su equipo en una instancia decisiva de la Copa Libertadores se refleja en la alta demanda de boletos.

Marcelo Valencia, jefe de taquilla de Liga de Quito, confirmó en una entrevista con Radio La Red, que localidades como la General Sur baja ya se encuentran totalmente agotadas, mientras que las entradas restantes para las demás localidades son mínimas.

Valencia detalló que para lo que resta de la jornada, la venta de boletos físicos se mantendrá únicamente hasta las 17:00 en las boleterías del estadio Rodrigo Paz Delgado, y a partir de mañana, miércoles 16 de septiembre, día del encuentro, la comercialización se realizará exclusivamente de manera virtual a través de la plataforma en línea oficial del club.

Julio Álvarez, directivo del club, destacó el masivo respaldo del aficionado albo e instó a la hinchada a adquirir las últimas entradas disponibles en tribunas, general norte y palcos.

Debido a la baja demanda de la hinchada de Palmeiras, la dirigencia analiza liberar un porcentaje adicional de la General Sur alta para el público local en horas de la noche.

Con más de 30 000 entradas vendidas, se proyecta una recaudación cercana a los USD 1,2 millones. Esta cifra marca un hito económico en el fútbol ecuatoriano, ya que un solo compromiso internacional de esta magnitud equivale a la recaudación acumulada de toda una temporada de local de los clubes con mayor asistencia en el torneo nacional.

Gustavo Álvarez: 'La energía de la gente es una dosis de motivación'

En la rueda de prensa previa al encuentro, Gustavo Álvarez, el entrenador de Liga de Quito, resaltó la importancia del acompañamiento de la hinchada en Casa Blanca y el compromiso del plantel para brindar un buen espectáculo.

"El apoyo de la gente realmente se siente en la buena vibra que se percibe; es una muy buena dosis de energía para el equipo. Para que sea lo que esperamos vivir, necesitamos jugar bien: eso significa solidez defensiva, control de la pelota y contundencia en ataque", señaló el estratega en declaraciones a la prensa.

Álvarez enfatizó que la esencia del juego no cambia a pesar de la magnitud de la instancia y la presión de la hinchada: "La hinchada siempre espera que su equipo le dé alegrías y somos conscientes de esa responsabilidad. Lo que cambia es el escenario y la cantidad de gente, pero la esencia del juego sigue siendo la misma".

Operativo de seguridad, accesos y el recibimiento de la hinchada

Para garantizar un ingreso fluido y seguro al escenario deportivo, Julio Álvarez, gerente de Proestadio, detalló en entrevista radial cómo se coordinará la logística y el operativo de control en las inmediaciones del estadio en Ponceano:

Apertura de puertas: Las puertas del estadio Rodrigo Paz Delgado se abrirán con tres horas de anticipación, a las 14:00 , con el fin de evitar aglomeraciones y considerando el horario laboral.

Las puertas del estadio Rodrigo Paz Delgado se abrirán con tres horas de anticipación, a las , con el fin de evitar aglomeraciones y considerando el horario laboral. Cierres vehiculares: El operativo de tránsito comenzará a las 12:30 . Se habilitarán zonas de parqueo perimetrales y facilidades en el centro comercial cercano.

El . Se habilitarán zonas de parqueo perimetrales y facilidades en el centro comercial cercano. Recibimiento especial: Las barras organizadas del club: Muerte Blanca, Dinosaurios y Los de Arriba, han coordinado un recibimiento especial preparado para la salida de los equipos a la cancha, similar al desplegado en las semifinales de 2025.

La dirigencia hizo un llamado al buen comportamiento de los asistentes para mantener el orden dentro y fuera del estadio, asegurando que la presión de la localía se sienta desde el calentamiento del rival en una noche que podría ser histórica para la institución.