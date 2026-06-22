Josselyn Vega, agricultora ecuatoriana, es reconocida como Top Agri-food Pioneer 2026

Josselyn Verónica Vega Rojas, de 29 años, lleva la voz de la agricultura campesina ecuatoriana a un escenario global.

La ecuatoriana Josselyn Verónica Vega Rojas, una agricultora de 29 años perteneciente al pueblo kichwa panzaleo, fue incluida en la lista de los Top Agri-food Pioneers 2026, un reconocimiento internacional que destaca a 40 personas por sus contribuciones en la seguridad alimentaria.

La distinción fue otorgada por la World Food Prize Foundation, organización que premia a líderes e innovadores que impulsan cambios significativos en áreas como la seguridad alimentaria, la agricultura, la investigación y el acceso sostenible a los alimentos.

Originaria de Cotopaxi, Josselyn Vega fue reconocida, entre las 40 personas destacadas, por sus aportes a la transformación de los sistemas alimentarios.

“Este reconocimiento amplía la conversación global sobre quiénes sostienen la alimentación”, indicó la fundación Heifer Ecuador.

¿Qué es el reconocimiento Top Agri-food Pioneers 2026?

Es un reconocimiento internacional a personas con aportes excepcionales a la seguridad alimentaria, la agricultura y los sistemas agroalimentarios.

En 2026 reconoce a 40 pioneros y pioneras de distintos países. Este premio destaca a personas que impulsan cambios reales en la producción, la investigación, la innovación y acceso a alimentos.

"En esta cohorte, Josselyn es la única agricultora reconocida. Ella representa una forma de producir que cuida la biodiversidad y sostienen la economía rural", indicó Heifer Ecuador.

Josselyn se desempeña como coordinadora de la Asociación de Productores Agroecológicos de Cotopaxi, desde donde promueve iniciativas relacionadas con la agroecología, la organización comunitaria, el ahorro solidario, la nutrición y los circuitos cortos de comercialización.

Además, obtuvo el reconocimiento en la categoría 'Suelo, agua y recursos naturales' para América Latina y el Caribe.