¿Cuándo juegan Real Madrid y Barcelona en el inicio de la Liga Española de fútbol? 

La cuenta regresiva ha terminado para los amantes del fútbol internacional. LaLiga Española arranca oficialmente su temporada 2026-2027 este sábado 15 de agosto de 2026, prometiendo meses de intensa competencia, figuras de clase mundial y batallas tácticas de alto nivel en las principales canchas de España.

El encuentro inaugural del torneo pondrá cara a cara al Deportivo Alavés y al Getafe CF, duelo programado para las 12:30 (hora de Ecuador) / 19:30 (hora de España). Este primer choque en Mendizorroza marcará el ritmo de una jornada de apertura diseñada para reactivar las emociones ligueras tras la pausa estival.

Una de las particularidades más destacadas de este inicio de torneo es el calendario ajustado para los clubes con mayor presencia internacional. Debido al periodo de descanso obligatorio y reacondicionamiento físico tras la finalización de la Copa del Mundo 2026, clubes como el Real Madrid, FC Barcelona, Valencia y Real Betis disputarán sus compromisos de la primera fecha entre el 25 y el 27 de agosto. Pero comenzarán a jugar desde la segunda fecha.

LaLiga EA Sports 2026-2027 Calendario Oficial • Jornada 1 Primera División Partido Fecha Hora (ECT) Estadio Deportivo Alavés vs Getafe CF 12:30 Mendizorroza Celta de Vigo vs RCD Mallorca 14:30 Abanca-Balaídos Villarreal CF vs Sevilla FC 10:00 Estadio de la Cerámica Girona FC vs Rayo Vallecano 12:30 Montilivi Atlético de Madrid vs RCD Espanyol 14:30 Cívitas Metropolitano UD Las Palmas vs CA Osasuna 14:00 Gran Canaria Real Valladolid vs CD Leganés 14:00 José Zorrilla Real Madrid vs Real Sociedad Aplazado 14:00 Santiago Bernabéu FC Barcelona vs Athletic Club Aplazado 14:00 Spotify Camp Nou Valencia CF vs Real Betis Aplazado 14:00 Mestalla

Más allá del arranque formal, la atención de la afición global ya se fija en la fecha del choque directo entre los dos gigantes ibéricos. El primer Clásico de la temporada liguera entre el FC Barcelona y el Real Madrid ha quedado pactado para la Jornada 10, prevista para el domingo 25 de octubre de 2026 en el Spotify Camp Nou.

Con el cierre del campeonato fijado para el 30 de mayo de 2027, LaLiga se prepara para una campaña de máxima exigencia en la gestión de plantillas. La combinación de jóvenes promesas y figuras consagradas asegura que la carrera por el título, las plazas para torneos europeos y la lucha por la permanencia mantendrán la tensión jornada tras jornada.