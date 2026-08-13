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Fútbol internacional

¿Cuándo juegan Real Madrid y Barcelona en el inicio de la Liga Española de fútbol? 

Los dos equipos más importantes de la Liga Española entrarán en acción desde la segunda fecha y reprogramaron juegos de la fecha 1.

El entrenador portugués del Real Madrid, José Mourinho, hace gestos mientras dirige una sesión de entrenamiento en el estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas.

AFP

Autor

Mauricio Bayas

Actualizada:

13 ago 2026 - 11:46

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La cuenta regresiva ha terminado para los amantes del fútbol internacional. LaLiga Española  arranca oficialmente su temporada 2026-2027 este sábado 15 de agosto de 2026, prometiendo meses de intensa competencia, figuras de clase mundial y batallas tácticas de alto nivel en las principales canchas de España.

El encuentro inaugural del torneo pondrá cara a cara al Deportivo Alavés y al Getafe CF, duelo programado para las 12:30 (hora de Ecuador) / 19:30 (hora de España). Este primer choque en Mendizorroza marcará el ritmo de una jornada de apertura diseñada para reactivar las emociones ligueras tras la pausa estival.

Una de las particularidades más destacadas de este inicio de torneo es el calendario ajustado para los clubes con mayor presencia internacional. Debido al periodo de descanso obligatorio y reacondicionamiento físico tras la finalización de la Copa del Mundo 2026, clubes como el Real Madrid, FC Barcelona, Valencia y Real Betis disputarán sus compromisos de la primera fecha entre el 25 y el 27 de agosto. Pero comenzarán a jugar desde la segunda fecha. 

LaLiga EA Sports 2026-2027

Calendario Oficial • Jornada 1

Primera División
Partido Fecha Hora (ECT) Estadio
Deportivo Alavés vs Getafe CF Sáb, 15 de agosto 2026 12:30 Mendizorroza
Celta de Vigo vs RCD Mallorca Sáb, 15 de agosto 2026 14:30 Abanca-Balaídos
Villarreal CF vs Sevilla FC Dom, 16 de agosto 2026 10:00 Estadio de la Cerámica
Girona FC vs Rayo Vallecano Dom, 16 de agosto 2026 12:30 Montilivi
Atlético de Madrid vs RCD Espanyol Dom, 16 de agosto 2026 14:30 Cívitas Metropolitano
UD Las Palmas vs CA Osasuna Lun, 17 de agosto 2026 14:00 Gran Canaria
Real Valladolid vs CD Leganés Mar, 18 de agosto 2026 14:00 José Zorrilla
Real Madrid vs Real Sociedad Aplazado Mié, 26 de agosto 2026 14:00 Santiago Bernabéu
FC Barcelona vs Athletic Club Aplazado Jue, 27 de agosto 2026 14:00 Spotify Camp Nou
Valencia CF vs Real Betis Aplazado Jue, 27 de agosto 2026 14:00 Mestalla
* Horarios adaptados a la zona horaria de Ecuador (ECT / UTC-5).
Partidos aplazados por descanso post-Mundial 2026.

Más allá del arranque formal, la atención de la afición global ya se fija en la fecha del choque directo entre los dos gigantes ibéricos. El primer Clásico de la temporada liguera entre el FC Barcelona y el Real Madrid ha quedado pactado para la Jornada 10, prevista para el domingo 25 de octubre de 2026 en el Spotify Camp Nou.

Con el cierre del campeonato fijado para el 30 de mayo de 2027, LaLiga se prepara para una campaña de máxima exigencia en la gestión de plantillas. La combinación de jóvenes promesas y figuras consagradas asegura que la carrera por el título, las plazas para torneos europeos y la lucha por la permanencia mantendrán la tensión jornada tras jornada.

LaLiga EA Sports 2026-2027

Calendario Oficial • Jornada 2

Primera División
Partido Fecha Hora (ECT) Estadio
Sevilla FC vs Villarreal CF Vier, 21 de agosto 2026 14:30 Ramón Sánchez-Pizjuán
Getafe CF vs Rayo Vallecano Sáb, 22 de agosto 2026 10:00 Coliseum
RCD Espanyol vs Real Valladolid Sáb, 22 de agosto 2026 12:30 RCDE Stadium
CA Osasuna vs Real Mallorca Sáb, 22 de agosto 2026 14:30 El Sadar
Girona FC vs Atlético de Madrid Dom, 23 de agosto 2026 10:00 Montilivi
Athletic Club vs Celta de Vigo Dom, 23 de agosto 2026 12:30 San Mamés
Real Betis vs UD Las Palmas Dom, 23 de agosto 2026 14:30 Benito Villamarín
Real Sociedad vs Deportivo Alavés Lun, 24 de agosto 2026 12:30 Reale Arena
CD Leganés vs Real Madrid Lun, 24 de agosto 2026 14:30 Municipal de Butarque
Valencia CF vs FC Barcelona Mar, 25 de agosto 2026 14:30 Mestalla
* Horarios adaptados a la zona horaria de Ecuador (ECT / UTC-5).
Sujeto a cambios oficiales por transmisión televisiva.

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