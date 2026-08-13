Mujeres que Transforman 2026: programa que entrega USD 482 a mujeres universitarias

Así puedes acceder a los USD 482 para gastos estudiantiles en Ecuador

El programa Mujeres que Transforman 2026 contempla una ayuda económica de USD 482 para mujeres que estudian carreras de tercer nivel en instituciones de educación superior públicas de Ecuador.

Las estudiantes seleccionadas recibirán USD 482, un monto equivalente a un salario básico unificado (SBU), correspondiente al período académico que cursen durante el segundo semestre de 2026. El dinero será entregado por una sola ocasión.

La ayuda está destinada a cubrir gastos de alimentación, vivienda, servicios básicos y transporte interno.

La convocatoria estará abierta desde la aprobación de las presentes bases, del 12 de agosto de 2026 hasta el 21 de agosto de 2026.

La ciudadanía podrá realizar la aplicación en línea a través del siguiente enlace: https://pusak.fomentoacademico.gob.ec/cas/login.

¿Quiénes pueden postular?

El programa contempla acciones afirmativas para mujeres que se encuentren en determinadas condiciones. Entre ellas están:

Víctimas de violencia basada en género.

Mujeres con discapacidad permanente.

Personas en situación de escasos recursos.

Ecuatorianas retornadas en condición de vulnerabilidad.

Mujeres pertenecientes a pueblos o nacionalidades ecuatorianas.

Además de pertenecer a alguno de estos grupos, las postulantes deben estar matriculadas en una institución de educación superior pública de Ecuador y cursar una carrera contemplada dentro del programa.

Condiciones obligatorias para postular

Las interesadas deben cumplir una serie de requisitos generales antes de presentar su postulación.

Estas condiciones buscan determinar quiénes pueden acceder al beneficio económico.

Ser persona natural y estar en goce de los derechos de participación ciudadana en Ecuador .

. Estar matriculada en una carrera de tercer nivel técnico superior, tecnológico superior o tecnológico superior universitario.

técnico superior, tecnológico superior o tecnológico superior universitario. Estudiar en una institución de educación superior pública del país.

del país. No tener un título académico del mismo nivel de formación.

del mismo nivel de formación. No ser actualmente beneficiaria de una beca o ayuda económica otorgada por la cartera de Estado responsable.

¿Cómo se realiza la postulación?

La postulación se realiza únicamente con el número de cédula de identidad. Las aspirantes deberán registrar la información solicitada y cumplir tanto los requisitos generales como las condiciones específicas del componente al que apliquen.

La información ingresada durante el proceso debe ser legítima, válida, veraz y legible.

El cumplimiento de los requisitos no implica por sí solo la entrega automática del beneficio, pues las postulaciones deben pasar por el proceso correspondiente de selección.

Una ayuda para gastos de manutención

Los USD 482 no corresponden al pago de matrícula ni están planteados como un financiamiento para toda la carrera.

El monto está destinado específicamente a apoyar los gastos de manutención durante el período académico correspondiente al segundo semestre de 2026.

El beneficio busca apoyar a mujeres que continúan sus estudios de educación superior pública y que se encuentran dentro de las condiciones establecidas por el programa Mujeres que Transforman 2026.

¿Qué tipo de estudios están incluidos?

Pueden aplicar estudiantes que cursen programas de tercer nivel técnico superior, tecnológico superior o tecnológico superior universitario.

La carrera debe desarrollarse en una institución de educación superior pública del Ecuador.

Por ello, antes de postular, las interesadas deben verificar que su programa de estudios corresponda a uno de los niveles contemplados y que mantienen una matrícula vigente durante el período señalado.

El beneficio se entrega una sola vez

Una de las condiciones principales del programa es que la ayuda económica de USD 482 se entrega por una sola vez.

El monto corresponde al período académico en el que se encuentre matriculada la estudiante.

Además, no podrán acceder quienes ya tengan un título académico del mismo nivel de formación o quienes mantengan vigente otra beca o ayuda económica otorgada por la cartera de Estado responsable.

La cédula para postular

El proceso de postulación contempla el uso del número de cédula de identidad. Las aspirantes deberán ingresar información que pueda ser comprobada y que cumpla con las condiciones establecidas en el programa.

Por eso, es importante que los datos registrados sean correctos y estén actualizados, ya que la información forma parte del proceso de evaluación de las postulaciones.

¿Qué gastos puede cubrir el dinero?

La ayuda económica está destinada al rubro de manutención. Esto incluye gastos que las estudiantes pueden tener durante su período académico.

Entre los gastos contemplados están:

Alimentación.

Vivienda.

Servicios básicos.

Transporte interno.

¿Qué deben revisar las interesadas antes de postular?

Antes de iniciar el proceso, las aspirantes deben comprobar que cumplen todos los requisitos generales y que pertenecen a uno de los grupos contemplados por las acciones afirmativas del programa.

También deben confirmar que están matriculadas en una institución pública y que su carrera corresponde a uno de los niveles de formación establecidos.

Puntos clave de Mujeres que Transforman 2026