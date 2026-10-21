Latacunga amaneció sin buses: Transportistas reducen sus recorridos este 21 de octubre

Buses urbanos y rurales de Latacunga reducen recorridos y suspenden horarios desde este 21 de octubre.

Latacunga amaneció con complicaciones en la movilidad este miércoles 21 de octubre de 2026.

Desde las primeras horas de la mañana, miles de ciudadanos se vieron obligados a buscar alternativas de traslado, como el uso de vehículos particulares, debido a que el transporte público suspendió sus operaciones.

La paralización se da en las horas pico de la madrugada y arrancó su jornada recién a partir de las 08:00.

La medida responde a la decisión tomada por seis operadores de transporte urbano e intracantonal del cantón.Horarios de suspensión de servicio

Los gremios anunciaron una reducción de entre el 30% y el 40% de sus recorridos diarios, afectando directamente la circulación de aproximadamente 198 unidades.

De acuerdo con las alertas emitidas por los gremios, las interrupciones programadas en los recorridos durante la jornada se distribuirán de la siguiente manera:

Buses urbanos: Suspenden la atención en las franjas de 06:00 a 08:00 y de 12:00 a 14:00.

Suspenden la atención en las franjas de y de Transporte combinado (rutas parroquiales y rurales): Suspende el servicio de 06:40 a 08:40 y de 12:00 a 14:00.

Entre las empresas involucradas en esta restricción operativa se encuentran Citibus, Sultana del Cotopaxi, Flota Guaytacama y varias cooperativas de transporte rural.

Costos operativos y propuesta de pasajes

Los dirigentes del gremio argumentan que el constante incremento en los costos de operación, especialmente en el rubro de combustibles, insumos y repuestos, hace insostenible mantener la flota trabajando al 100%.

Javier Rocha, representante del sector, explicó que varias unidades han tenido que recortar sus itinerarios diarios de siete vueltas a tan solo tres o cuatro.

Ante esta situación,el sector del transporte ha puesto sobre la mesa una propuesta de reajuste tarifario basada en sus estimaciones técnicas:

USD 0,62: Propuesta como tarifa técnica.

Propuesta como tarifa técnica. USD 0,46: Propuesta como punto de equilibrio financiero.

Propuesta como punto de equilibrio financiero. USD 0,40:Propuesta como tarifa social.

Las dirigencias aclararon que estos montos son únicamente planteamientos del sector y no corresponden a tarifas aprobadas.

Alcaldía rechaza la medida

Por su parte, el alcalde de Latacunga, Fabricio Tinajero, expresó su rechazo ante la suspensión parcial y la reducción no autorizada del servicio de transporte.

La autoridad municipal enfatizó que cualquier modificación en el costo del pasaje o en las condiciones de prestación de la delegación pública requiere de estudios e informes técnicos rigurosos, además de la debatida aprobación formal del Concejo Municipal.

Las autoridades locales apelan al diálogo mientras la ciudadanía exige soluciones urgentes ante las trabas de movilidad generadas en el cantón.