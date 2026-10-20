Seis ríos y canales desbordados y bajo monitoreo en Guayas y El Oro

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene vigilancia sobre seis ríos

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene un monitoreo permanente de ríos, esteros y canales en las provincias de Guayas y El Oro, ante posibles afectaciones relacionadas con las lluvias.

El reporte nacional del martes 20 de octubre de 2026, con corte a las 19:00, identifica seis puntos bajo vigilancia.

Guayas: tres cuerpos de agua bajo monitoreo

En Guayas, el seguimiento incluye al río Balao, que puede afectar a los sectores de Balao, Bolívar y 9 de Octubre.

También consta el estero Lagarto, relacionado con las zonas de Palestina y Mayiya de Adentro.

El tercer punto es el río Tenguel, que se encuentra bajo vigilancia por posibles afectaciones en Guayaquil, la parroquia Tenguel y otros sectores aledaños.

El reporte no especifica el nivel del agua ni confirma que exista un desbordamiento en estos puntos.

El Oro: vigilancia en ríos y canales

En la provincia de El Oro, el monitoreo incluye el río Pagua, con posibles afectaciones en El Guabo, Río Bonito y Río 7.

También se vigila el río Chaguana, que comprende sectores de El Guabo, Tendales y el barrio 10 de Octubre.

El sexto punto es el canal El Macho, en Machala, con vigilancia en los sectores de La Providencia y Las Kathyas.

La información corresponde al monitoreo preventivo de Gestión de Riesgos; por ello, la inclusión de estas zonas no significa que todas estén inundadas.

Se recomienda a los habitantes mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar acercarse a las orillas si aumenta el caudal.