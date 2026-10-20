Seis ríos y canales desbordados y bajo monitoreo en Guayas y El Oro
El monitoreo, con corte a las 19:00 del 20 de octubre de 2026, incluye sectores de Balao, Guayaquil, El Guabo y Machala.
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene vigilancia sobre seis ríos
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Actualizado:
20 oct 2026 - 21:23
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos mantiene un monitoreo permanente de ríos, esteros y canales en las provincias de Guayas y El Oro, ante posibles afectaciones relacionadas con las lluvias.
El reporte nacional del martes 20 de octubre de 2026, con corte a las 19:00, identifica seis puntos bajo vigilancia.
Guayas: tres cuerpos de agua bajo monitoreo
En Guayas, el seguimiento incluye al río Balao, que puede afectar a los sectores de Balao, Bolívar y 9 de Octubre.
También consta el estero Lagarto, relacionado con las zonas de Palestina y Mayiya de Adentro.
El tercer punto es el río Tenguel, que se encuentra bajo vigilancia por posibles afectaciones en Guayaquil, la parroquia Tenguel y otros sectores aledaños.
El reporte no especifica el nivel del agua ni confirma que exista un desbordamiento en estos puntos.
El Oro: vigilancia en ríos y canales
En la provincia de El Oro, el monitoreo incluye el río Pagua, con posibles afectaciones en El Guabo, Río Bonito y Río 7.
También se vigila el río Chaguana, que comprende sectores de El Guabo, Tendales y el barrio 10 de Octubre.
El sexto punto es el canal El Macho, en Machala, con vigilancia en los sectores de La Providencia y Las Kathyas.
La información corresponde al monitoreo preventivo de Gestión de Riesgos; por ello, la inclusión de estas zonas no significa que todas estén inundadas.
Se recomienda a los habitantes mantenerse atentos a los avisos oficiales y evitar acercarse a las orillas si aumenta el caudal.
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