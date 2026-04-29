Agrocalidad levanta restricción a consumo de cuyes en Ecuador tras alerta sanitaria

Las autoridades levantaron las restricciones sanitarias para el consumo de carne de cuy.

La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario levantó este miércoles 29 de abril del 2026 las restricciones para cuyes tras una evaluación técnica de eventos sanitarios.

Según la entidad, los casos detectados en cuyes corresponden a una infección bacteriana focal, lo que permite reactivar su movilización, comercialización y participación en ferias y centros de concentración animal.

No obstante, estas actividades deberán realizarse bajo estrictas medidas de bioseguridad y control sanitario.

La Agencia enfatizó que el consumo de carne de cuy no representa un riesgo para la salud humana, siempre que se garantice una adecuada manipulación y cocción completa.

Medidas obligatorias de control sanitario

Las autoridades recordaron que es obligatorio cumplir protocolos de bioseguridad en movilización y comercialización

Además, indicó que las enfermedades deben ser tratadas por médicos veterinarios y se debe aplicar manejo sanitario específico según cada caso

Continúan restricciones para los conejos

En contraste, el evento sanitario en conejos aún se encuentra en estudio, por lo que se mantiene la restricción como medida preventiva para evitar posibles riesgos.