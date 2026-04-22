Cambios climáticos provocan afectación bacteriana en cuyes y conejos

La suspensión de venta de cuyes y conejos en Ambato deja fuerte pérdida económica.

Debido a una enfermedad en cuyes y conejos, la suspensión de venta de estos animales, en Ambato, deja pérdidas económicas.

El médico veterinario y productor de la granja Cavia-Gen, Rubén Martínez, afirma que se trata de una afectación bacteriana y no de un virus.

"Nosotros hicimos pruebas de laboratorio y se determinó la presencia de bacterias (...) la principal causa que provoca la afectación serían los cambios climáticos", asegura.

Se registran pérdidas económicas por "desinformación"

El médico explica que las temperaturas extremadamente frías o las corrientes de aire muy fuertes provocan problemas respiratorios en cuyes y conejos.

Añade que, los animales están respondiendo satisfactoriamente a los antibióticos y tratamientos suministrados.

"La desinformación (sobre virus en cuyes y conejos) ha provocado graves afectaciones que han alarmado a la gente y perjudicado a los productores", indica.

Suspensión de ventas como medida preventiva

Días atrás, autoridades de Ambato anunciaron, como medida preventiva, la suspensión de venta de cuyes en el mercado América.

La gobernadora de Tungurahua, Daniela Llerena, dijo que se busca prevenir cualquier incidente y que la ciudadanía debe esperar resultados oficiales.