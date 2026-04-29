Karol G en Quito: habilitan venta general de entradas para Ecuador
La venta general de entradas para el concierto de Karol G se habilitó este miércoles, debido a la alta demanda en la preventa.
Karol G ofrecerá un concierto en Ecuador el 15 de enero del 2027
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Fecha de publicación
29 abr 2026 - 12:03
La venta general de entradas para el concierto de Karol G en Quito se adelantó para este miércoles 29 de abril de 2026. La decisión se tomó debido a la alta demanda en la preventa.
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