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Karol G en Quito: habilitan venta general de entradas para Ecuador

La venta general de entradas para el concierto de Karol G se habilitó este miércoles, debido a la alta demanda en la preventa. 

Karol G ofrecerá un concierto en Ecuador el 15 de enero del 2027

Archivo.

Autor

Lizette Abril

Fecha de publicación

29 abr 2026 - 12:03

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La venta general de entradas para el concierto de Karol G en Quito se adelantó para este miércoles 29 de abril de 2026. La decisión se tomó debido a la alta demanda en la preventa. 

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