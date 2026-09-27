Abaten a alias 'Robinson Gutiérrez', señalado de financiar el asesinato de Miguel Uribe Turbay

Alias ​​'Robinson Gutiérrez', señalado como financista de una disidencia de las FARC, murió durante un operativo en Huila.

Miguel Orlando Guzmán González, alias 'Robinson Gutiérrez', murió este domingo 27 de septiembre durante una operación de las fuerzas de seguridad de Colombia en el departamento de Huila. El hombre era señalado como cabecilla político y financiero de una disidencia de las FARC.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella , afirmó que alias 'Robinson Gutiérrez' estaba implicado en el asesinato del excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Esa participación forma parte de una investigación que aún continúa para establecer todas las responsabilidades alrededor del crimen.

Vinculado a la Segunda Marquetalia

Las autoridades identificaron a 'Robinson Gutiérrez' como integrante de la estructura Teófilo Forero Castro, perteneciente a la Segunda Marquetalia , una de las disidencias de las antiguas FARC y liderada por alias 'Iván Márquez'.

Durante el operativo también fueron capturadas tres personas y se incautó armamento. Las autoridades colombianas señalan a esta organización por delitos como extorsión, amenazas, reclutamiento de menores y ataques contra la población y la Fuerza Pública.

Investigación por el asesinato de Miguel Uribe

La Segunda Marquetalia ya apareció dentro de las investigaciones por el asesinato de Miguel Uribe Turbay. En marzo de 2026, Simeón Pérez Marroquín, alias 'El Viejo', uno de los condenados por el crimen, afirmó durante su juicio que esa organización había ordenado el atentado.

Tras esas declaraciones, las autoridades colombianas ordenaron la captura de siete integrantes de la Segunda Marquetalia, incluido alias 'Iván Márquez', por su presunta participación en el asesinato.

Miguel Uribe Turbay tenía 39 años cuando fue atacado a tiros el 7 de junio de 2025 durante un acto político en Bogotá. Recibió dos disparos en la cabeza y murió el 11 de agosto, después de permanecer más de dos meses hospitalizado.

La investigación ha dejado varias capturas y condenas, entre ellas la del adolescente que disparó contra Uribe durante el evento.