Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Ecuador

El Oro, la provincia más golpeada por las lluvias en Ecuador

La alerta por lluvias fue emitida por el Inamhi hasta este miércoles 10 de junio.

La alerta por lluvias fue cerrada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

X

Autor

Patricia Armijo

Actualizado:

10 jun 2026 - 16:25

Unirse a Whatsapp

Las lluvias en Ecuador causaron afectaciones en varias provincias. El Oro fue la más afectada.

Este miércoles 10 de junio de 2026 la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) cerró la Advertencia Meteorológica N° 43 emitida por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Los eventos registrados por las lluvias no han dejado personas damnificadas ni viviendas destruidas, dijo la SNGR.

Las principales afectaciones por las lluvias fueron:

  • Acumulación de agua en viviendas
  • Anegación de calles
  • Afectaciones viales

En El Oro se registraron más de 10 horas de lluvias continuas el martes. Esto dejó a más de la mitad de la ciudad de Machala inundada.

La SNGR registró desbordamiento de ríos en esa provincia y se realizaron labores de evacuación y contención de la emergencia.

Te puede interesar