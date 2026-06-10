El Oro, la provincia más golpeada por las lluvias en Ecuador

La alerta por lluvias fue cerrada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

Las lluvias en Ecuador causaron afectaciones en varias provincias. El Oro fue la más afectada.

Este miércoles 10 de junio de 2026 la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) cerró la Advertencia Meteorológica N° 43 emitida por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Los eventos registrados por las lluvias no han dejado personas damnificadas ni viviendas destruidas, dijo la SNGR.

Las principales afectaciones por las lluvias fueron:

Acumulación de agua en viviendas

Anegación de calles

Afectaciones viales

En El Oro se registraron más de 10 horas de lluvias continuas el martes. Esto dejó a más de la mitad de la ciudad de Machala inundada.

La SNGR registró desbordamiento de ríos en esa provincia y se realizaron labores de evacuación y contención de la emergencia.