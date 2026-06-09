Derrumbes, inundaciones, aluviones...; nueve provincias con emergencias por lluvias

En Machala se registraron inundaciones este martes 9 de junio de 2026.

Las intensas lluvias en Ecuador generaron estragos en al menos 9 provincias. Derrumbes, inundaciones, aluviones, desbordamientos de ríos y el cierre de importantes vías forman parte del panorama este martes 9 de junio de 2026.

La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que se han realizado evaluaciones y recorridos en territorio y se ha coordinado con autoridades locales para brindar las acciones de respuesta.

Estas son las principales emergencias registradas en las provincias:

Cotopaxi:

En Cotopaxi se registró un aluvión en la parroquia Pucayacu, en el cantón La Maná. Una persona fue arrastrada por la corriente y falleció.

Además, la emergencia mantiene cerrados varios tramos viales y afecta de forma indirecta a 172 familias debido a la interrupción de los accesos.

Equipos de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y otras instituciones continúan las labores de evaluación, limpieza y recuperación de la conectividad vial para que las comunidades no sigan incomunicadas.

El Oro:

En El Oro, las fuertes precipitaciones provocaron el desbordamiento del río Buenavista en el cantón Pasaje. Se reportan alrededor de 500 familias afectadas, unas 500 viviendas con daños y una familia evacuada a una casa acogiente.

La situación también impactó a Machala, donde varios sectores urbanos registraron inundaciones y el ingreso de agua a viviendas.

Chimborazo:

En Chimborazo también se registró otra emergencia. Un deslizamiento de tierra en el sector Cruz de Hueso, cantón Cumandá, obligó al cierre de la vía Riobamba-Pallatanga-Guayaquil (E-487), una de las rutas estratégicas que conecta la Sierra con la Costa.

Santa Elena:

En Santa Elena, las autoridades monitorean la presencia de una gran palizada en el sector de las cabañas de la comuna Libertador Bolívar, en Manglaralto.

A esto se sumó una subida de marea. "La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos articula acciones con las instituciones competentes para coordinar labores de limpieza y atención en las zonas afectadas".

Imbabura:

En la provincia de Imbabura, las lluvias provocaron anegamientos e inundaciones en el barrio Las Orquídeas, en la parroquia San Antonio de Ibarra. Los reportes preliminares indican que dos viviendas resultaron afectadas, dejando un total de ocho personas perjudicadas.

Azuay:

La región austral también resultó afectada por el temporal. En Azuay, un deslizamiento registrado en la vía Girón-Pasaje, a la altura de Santa Isabel, atrapó un tráiler y obligó al cierre total de la carretera.

Además, una vivienda resultó afectada por el movimiento de tierra. Las autoridades mantienen inspecciones en la zona para determinar la magnitud de los daños.

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Cañar:

En Cañar, otro derrumbe ocurrido en el sector Poblado Javín bloqueó completamente la vía durante varias horas debido a la caída de tierra y árboles. Aunque el tránsito fue parcialmente restablecido, las autoridades mantienen vigilancia ante el riesgo de nuevos deslizamientos.

La situación más delicada en materia vial se registra en la carretera Cuenca-Molleturo-El Empalme, donde continúa el cierre total por la acumulación de material sobre la calzada.

Carchi:

Por otra parte, en Carchi, las fuertes lluvias registradas en el cantón Mira provocaron el colapso de una estructura de encausamiento de agua y alcantarillado en el sector La Rabija. El incidente generó un aluvión debido al desprendimiento de material superficial.

Napo:

El ECU 911 informó sobre el deslizamiento de lodo y escombros registrados en el cantón Archidona, sobre la vía E-45, en el tramo de la Y de Narupa-Baeza. En esta emergencia no se registraron personas heridas, ni vehículos afectados.