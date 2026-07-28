Ecuador y EE.UU. firman acuerdo de USD 2 millones para crear una red eléctrica inteligente

El Gobierno Nacional y Estados Unidos firmaron un acuerdo para modernizar la red de distribución eléctrica de la CNEL.

El Gobierno firmó un acuerdo con Estados Unidos para implementar una nueva plataforma tecnológica que busca mejorar la operación de la red de distribución, reducir pérdidas y responder con mayor rapidez ante cortes de energía.

El convenio fue suscrito entre el Ministerio de Ambiente y Energía, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) y la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (Ustda).

La cooperación contempla USD 2,05 millones en asistencia técnica no reembolsable para desarrollar un sistema de gestión de última generación.

Tecnología para modernizar la red eléctrica

Del monto total, USD 1 804 millones corresponden a una subvención otorgada por la USTDA, mientras que USD 246 000 serán aportados por el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica (EPRI).

Los recursos financiarán la implementación del Sistema Avanzado de Gestión de la Distribución Eléctrica (ADMS).

La nueva plataforma reemplazará sistemas que han estado en funcionamiento durante más de ocho años.

El objetivo es actualizar la infraestructura tecnológica y adaptarla a estándares internacionales para avanzar hacia un modelo de redes eléctricas inteligentes.

Según la información oficial, el ADMS permitirá supervisar y controlar de mejor manera la red eléctrica, identificar fallas con mayor rapidez y facilitar la integración de nuevas tecnologías dentro del sistema nacional de distribución.

Menos pérdidas y una respuesta más rápida

La implementación de esta herramienta también busca reducir pérdidas de energía y mejorar la capacidad de respuesta ante interrupciones del servicio eléctrico.

El sistema se aplicará en las ocho empresas distribuidoras y en las 11 unidades de negocio de CNEL EP, con el propósito de fortalecer la operación de la red y ofrecer un suministro más estable p ara los usuarios.

El ministro de Ambiente y Energía, Juan Carlos Blum, señaló que esta inversión permitirá modernizar el sistema eléctrico con tecnología de última generación y mejorar la capacidad de respuesta frente a las necesidades del país.

Cooperación e intercambio técnico

Además del financiamiento, el acuerdo contempla el intercambio de experiencia técnica con instituciones y empresas estadounidenses especializadas en la gestión de redes eléctricas inteligentes.

Con esta alianza, Ecuador busca fortalecer la transformación tecnológica del sector eléctrico y avanzar hacia un sistema con mayor capacidad de monitoreo, control y operación en todo el territorio nacional.