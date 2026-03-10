Se registran 14 emergencias por las fuertes lluvias en las últimas 48 horas en Ecuador

El servicio integrado de seguridad ECU 911 informó que las últimas 48 horas se atendieron 14 grandes emergencias relacionadas con la etapa invernal en Ecuador.

Entre las alertas más destacadas están deslizamientos de tierra, desbordamientos de ríos e inundaciones en distintas localidades.

El 9 de marzo se reportó el desbordamiento de la quebrada en la parroquia Alluriquín, donde tres viviendas resultaron afectadas. Luego a la media noche, en la localidad de Valle Hermoso, el desbordamiento del río Blanco afectó a ocho viviendas, sin dejar personas heridas.

En Cotopaxi hubo un deslizamiento en la parroquia Pilaló, en el cantón Pujilí. También en esta provincia, en el cantón La Maná un deslizamiento de tierra dejó una persona fallecida. Y en Guasumbini Chico, parroquia de Chugchilán, afectó una vivienda y dejó dos personas desaparecidas.

En El Oro se registró el desbordamiento del río Salvias, en el cantón Zaruma, 50 personas resultaron afectadas, 10 viviendas con daños materiales y varias familias evacuadas.

En esta misma provincia se registró el desbordamiento del río Amarillo, en Portovelo, que afectó a dos infraestructuras y obligó a evacuar a 50 familias.

En Azuay, el colapso de un puente en Ponce Enriquez sin personas afectadas. Además, en el cantón Girón, un deslizameinto de tierra afectó a una vivienda y dejó a una persona fallecida.

Emergencias este 10 de marzo

Este martes se registraron emergencias producto de las fuertes lluvias en la provincia de Los Ríos tras el desbordamiento de un río en Paisagua Alto.

En Bolívar, en el recinto Las Peñas, un deslizamiento de tierra afectó a una vivienda con una persona rescatada en su interior.

En Guayas se reportaron inundaciones en el cantón Balao y en Daule.

En Morona Santiago las autoridades atendieron un deslizameinto de tierra en la parroquia Santiago.

Vías afectadas

Hasta las 14:00 de este martes en el país se registraban 10 vías cerradas principalmente en las provincias de El Oro, Azuay, Bolívar, Chimborazo, Los Ríos, Guayas y Napo.

En lo que va del año, el ECU 911 ha coordinado 430 emergencias relacionadas con la etapa invernal en todo el país.