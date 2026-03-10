Emergencias por lluvias dejaron familias afectadas y evacuadas en Los Ríos, El Oro y Bolívar

Con maquinaria se limpian las zonas afectadas por los deslizamientos y desbordamientos causados por las fuertes lluvias.

Las intensas lluvias generaron emergencias en las provincias de Los Ríos, El Oro y Bolívar, entre el lunes 9 y martes 10 de marzo de 2026. Hubo viviendas afectadas y cierres viales.

El primer incidente fue reportado a las 22:41. Se registró una inundación en Zaruma, El Oro. La Secretaría de Riesgos informó que viviendas colapsaron a causa de la creciente del río.

Además, se indica que existen afectaciones a los servicios básicos. El 80% del servicio de agua potable está afectado. Así como el 50% servicio de telecomunicaciones.

Más de 200 personas fueron evacuadas, la madrugada del martes 10 de marzo de 2026, s debido a inundaciones reportadas en la provincia de El Oro.

La titular de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, informó de que tras las fuertes precipitaciones registradas en El Oro, se reportó el desbordamiento de los ríos Salvia y Amarillo, afectando principalmente a Zaruma y Portovelo.

En Portovelo, en coordinación con las entidades de respuesta, se completó la evacuación, por precaución, de 50 familias (200 personas) ubicadas a orillas del río Amarillo.

"No se reportan víctimas humanas; únicamente daños en infraestructura vial y pérdida de enseres en viviendas afectadas", precisó Lozano.

Emergencia en Los Ríos

Una segunda emergencia ocurrió a las 00:51, en el sector Pisagua, en el cantón Montalvo, en Los Ríos, en la vía que conecta hacia Guaranda. En ese punto se registró el desbordamiento de un río.

Esto provocó el ingreso de lodo a varias viviendas del sector. Además, la vía principal quedó cerrada al tránsito vehicular debido a la acumulación de agua y escombros.

Aluvión en Bolívar

Horas después, a las 02:04, se reportó un deslizamiento de tierra en el recinto Las Peñas, ubicado en la parroquia Balzapamba, en Bolívar. El movimiento de tierra afectó a una vivienda y obligó al cierre de la vía estatal E4-91 en ese tramo.

En el recinto Chaupiaco, en la parroquia Balzapamba, se produjo un aluvión. El desbordamiento de ríos y quebradas generó una avalancha de lodo, piedras y troncos.

Embarcaciones hundidas en Santa Elena por crecida de los ríos

Una vivienda fue destruida al ser arrastrada hasta el río Cristal. Vecinos del lugar reaccionaron de inmediato y lograron rescatar con vida a una familia que había quedado atrapada entre los escombros.

Las personas con heridas de mayor gravedad fueron trasladadas al hospital de Babahoyo para recibir atención médica.

El Presidente de la Junta Parroquial de Balzapamba informó que se ejecutan trabajos de limpieza en las vías afectadas y que se brinda asistencia a las familias damnificadas.

Debido al desbordamiento de ríos y quebradas, la vía San Miguel de Bolívar–Balzapamba permanece cerrada al tránsito. Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas mientras continúan las labores de limpieza.

Con maquinaria pesada se retira el lodo, las piedras y los escombros acumulados en la carretera para restablecer la circulación y facilitar la asistencia a las personas afectadas.

En lo que va del año, la temporada invernal ha dejado cinco personas fallecidas en todo el país, según Riesgos. El fuerte temporal también ha dejado hasta el momento 40 915 personas afectadas, 3 485 damnificadas y 62 viviendas y 12 puentes destruidos en todo el país.