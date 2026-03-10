Cierre parcial en la avenida Simón Bolívar debido a un deslizamiento de tierra

Por un deslizamiento de tierra se registra un cierre en la av. Simón Bolivar, este martes 10 de marzo de 2026.

Un deslizamiento de tierra ocurrió, este martes 10 de marzo de 2026, en la avenida Simón Bolívar, en el sector de La Forestal, debido a las fuertes lluvias.

En imágenes se ve que la tierra y la vegetación obstruyen el carril central de esta arterial vial y la carretera está llena de lodo. Por lo tanto, la vía está parcialmente cerrada.

Esta emergencia provocó congestión vehicular en la zona. Las autoridades piden precaución al conducir mientras se realizan las labores de limpieza.

Otra emergencia en Quito

Debido a las lluvias se registró otra emergencia en el sector de La Argelia, en el sur de Quito. Al menos tres viviendas resultaron afectadas luego de que ingresara lodo a las casas.