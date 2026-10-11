Inamhi alerta que lluvias se intensificarán en la Costa y parte de la Sierra del 11 al 14 de octubre

El Inamhi pronostica lluvias intensas en Ecuador hasta el 14 de octubre.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una alerta por el incremento de la intensidad de las lluvias en Ecuador entre el 11 y el 14 de octubre de 2026.

El pronóstico contempla también tormentas dispersas y ráfagas de viento en la región Costa y en sectores de la cordillera occidental de la Sierra.

Las condiciones meteorológicas podrían provocar deslizamientos de tierra, acumulación de agua y crecidas de ríos y otros cuerpos de agua, por lo que se recomienda mantener precauciones durante los próximos días.

De acuerdo con el organismo, los períodos con mayor intensidad de lluvias serán la tarde del domingo 11 y la madrugada del lunes 12 de octubre, además del martes 13.

¿Qué zonas de Ecuador tendrán lluvias más intensas?

El Inamhi prevé que las precipitaciones afecten principalmente a las siguientes provincias y sectores:

Región Litoral: Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y El Oro, además de sectores de Guayas y Manabí.

Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y El Oro, además de sectores de Guayas y Manabí. Región Interandina: Pichincha, Bolívar y Loja, así como zonas occidentales de Imbabura, Cotopaxi, Azuay, Cañar y Carchi.

Pichincha, Bolívar y Loja, así como zonas occidentales de Imbabura, Cotopaxi, Azuay, Cañar y Carchi. Región Amazónica: Orellana, Napo, Pastaza y Morona Santiago, donde se esperan lluvias ocasionales de intensidad moderada y fuerte.

Además, existe riesgo de crecidas de cuerpos de agua en Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, el norte de Manabí, Guayas, El Oro y Los Ríos, así como en sectores de la cordillera occidental de Cañar, Azuay y Pichincha.

#AdvertenciaMeteorológicaEc #79 | 🌧️ Entre 11 y 14 de octubre incrementará la intensidad de lluvia con tormentas dispersas y ráfagas de viento en el Litoral y zonas de cordillera occidental 🌧️⛈️ ⚠️Riesgo de deslizamientos y crecidas de cuerpos de agua 🟠Tome precauciones https://t.co/9eG7w9nUYy — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) October 11, 2026

¿Qué efectos pueden provocar las precipitaciones?

Según el pronóstico, las lluvias y tormentas podrían generar distintas afectaciones:

Acumulación de agua en viviendas, negocios y caminos susceptibles a inundaciones.

en viviendas, negocios y caminos susceptibles a inundaciones. Problemas en las vías por agua estancada, caída de árboles y presencia de niebla.

por agua estancada, caída de árboles y presencia de niebla. Descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte durante las tormentas.

durante las tormentas. Deslizamientos de tierra y crecidas de ríos, especialmente en zonas vulnerables.

¿Por qué aumentarán las lluvias en Ecuador?

El Inamhi relaciona este episodio con varios factores atmosféricos y oceánicos, entre ellos el tránsito de una onda Kelvin atmosférica, la divergencia de vientos en niveles altos de la atmósfera y el ingreso de humedad.

También influye la convergencia de vientos en niveles bajos, junto con las elevadas temperaturas de la superficie del mar asociadas al desarrollo del fenómeno de El Niño.

En la Amazonía, las precipitaciones también estarían relacionadas con el transporte ocasional de humedad en niveles medios de la cuenca amazónica.