El Niño en Ecuador: Una crisis climática que castiga con mayor fuerza a las niñas y adolescentes

Las emergencias climáticas, como el fenómeno El Niño, puede provocar el desplazamiento de familias hacia albergues.

Las inundaciones provocadas por las lluvias intensas pueden destruir viviendas, interrumpir las clases y obligar a familias enteras a desplazarse. Sin embargo, las consecuencias del fenómeno de El Niño en Ecuador pueden ser especialmente graves para las niñas y adolescentes, debido a desigualdades que ya enfrentan antes de una emergencia.

La falta de agua potable, el cierre de escuelas, el hacinamiento en albergues y el aumento de las responsabilidades domésticas pueden exponerlas a mayores riesgos de violencia, afectar su salud y dificultar su continuidad educativa.

Un sondeo realizado por Plan International Ecuador a adolescentes y jóvenes de entre 16 y 18 años revela que el 65% de las personas consultadas identifica afectaciones diferenciadas para las niñas durante las emergencias climáticas.

Además, el 70% manifestó haberse sentido menos segura durante una emergencia y el 39% señaló que desconoce dónde solicitar ayuda ante situaciones de violencia.

Los resultados, difundidos con motivo del Día Internacional de la Niña, que se conmemora este domingo 11 de octubre, evidencian cómo los desastres pueden profundizar problemas sociales existentes.

El Niño amenaza con agravar la vulnerabilidad de las niñas

La advertencia llega mientras Ecuador se prepara para enfrentar los posibles efectos del fenómeno de El Niño durante los próximos meses. En Ecuador hay una alerta roja nacional vigente desde el 29 de agosto de 2026 ante la amenaza del fenómeno climático.

La organización estima que aproximadamente 390 000 niños, niñas y adolescentes podrían estar expuestos en zonas de alto riesgo. Esta cifra corresponde a población infantil y adolescente potencialmente expuesta, no exclusivamente a niñas ni a personas que ya hayan sufrido daños.

En este escenario, los efectos de una inundación no se limitan a las pérdidas materiales. La interrupción de servicios básicos, el desplazamiento de familias y la suspensión de actividades escolares también pueden incrementar las vulnerabilidades de niñas y adolescentes.

La desigualdad económica agrava estos riesgos. Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) de 2021 citados por Plan International, el 38,4% de las niñas y adolescentes se encontraba en situación de pobreza por ingresos.

Cinco razones por las que las niñas enfrentan mayores riesgos durante los desastres climáticos