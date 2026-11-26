Sebastián Méndez, jugador de IDV, fue expulsado en el partido ante Barcelona SC.

La expulsión de Sebastián Méndez, centrocampista de Independiente del Valle, generó polémica la noche del miércoles 26 de noviembre de 2026, mientras se retiraba del campo de juego.

Videos que se viralizaron en redes sociales captaron el gesto que Méndez hizó con sus manos a la hinchada de Barcelona mientras caminaba a los camerinos.

La expulsión del jugador de IDV ocurrió en el minuto 65 por insultos hacia el árbitro.

Sin embargo, no fue el único momento polémico de la noche. El partido también estuvo marcado por la revisión del VAR ante un posible penal para Barcelona, pero que luego del chequeo el juez central determinó que no hubo falta.

El encuentro entre IDV y Barcelona, correspondiente a la fecha 1 de la LigaPro, terminó con un empate 1-1.