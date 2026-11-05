Lluvias provocan inundaciones en Manabí: Tosagua amaneció bajo el agua y evacúan familias en Puerto López
Las precipitaciones ocasionaron emergencias este 5 de noviembre en varios cantones de la provincia de Manabí
Las fuertes lluvias por el fenómeno de El Niño provocaron inundaciones en diferentes provincias de Ecuador.
API
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Actualizado:
05 nov 2026 - 08:28
Las intensas lluvias que afectan a Manabí provocaron inundaciones y varias emergencias en distintos cantones de la provincia durante este jueves 5 de noviembre de 2026.
En Tosagua, las calles y varios sectores amanecieron inundados debido a la acumulación de agua por las fuertes precipitaciones, que mantienen en alerta a sus habitantes. Lo mismo ocurre en Cañitas de Charapotó.
Otra situación de emergencia se reportó en Puerto López, donde el desbordamiento de dos ríos obligó a evacuar a varias familias, la noche del 4 de noviembre, para precautelar su seguridad ante el incremento del caudal.
Mientras tanto, en Chone, las afectaciones también alcanzaron los servicios básicos. El alcalde de Chone, Leonardo Rodríguez, dijo a Primicias que el 60% de la población se quedó sin abastecimiento de agua potable.
Además, la noche del 4 de noviembre, dos personas fueron rescatadas después de que su camioneta cayó a un socavón en la vía Canuto-Membrillo.
Las lluvias han generado emergencias en diferentes zonas de Manabí, donde las inundaciones y el desbordamiento de ríos generan preocupación entre los habitantes.
Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, hasta las 07:00 de ese 5 de noviembre, seis ríos están desbordados en Manabí. Principalmente en Puerto López, Jipijapa y Chone.
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