La Torre Eiffel cerró sus puertas por la huelga nacional en Francia este 5 de noviembre

Manifestantes marchan con banderas del sindicato CGT durante una protesta en el marco de una jornada nacional de movilizaciones.

La Torre Eiffel cerró sus puertas, este jueves 5 de noviembre de 2026, "debido a la huelga nacional", anunció en su página web la compañía que explota este monumento turístico de París.

A llamado de los sindicatos, miles de personas empezaron a manifestarse este jueves en Francia para reclamar aumentos salariales y una mejora del poder adquisitivo.

Los estudiantes de liceo bloquearon de nuevo, este jueves 5, sus centros en Francia para reclamar más medios, al inicio de una jornada de huelga y manifestaciones.

"Seguimos con el movimiento porque no nos escuchan. Estamos aquí para intentar cambiar las cosas", aseguró a la AFP Luce, de 15 años, en Estrasburgo.

🌍 https://t.co/Cy5MvykXI9 👉 Protestas masivas, saqueos y enfrentamientos con la policía se registran en varios países de #Europa por el alto costo de vida. https://t.co/mMHuEQOb0Q — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 20, 2026

Los estudiantes iniciaron sus protestas a mediados de septiembre y, pese a algunas respuestas del gobierno a sus reclamos, como modificar el sistema de admisión a la universidad, mantienen la movilización al considerarlas insuficientes.

En París, las fuerzas de seguridad impidieron el bloqueo de centros educativos en varios puntos de la capital e incluso lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los jóvenes manifestantes.

Además de los estudiantes, a la movilización sindical deben unirse este jueves los chalecos amarillos, que relanzaron en octubre sus protestas contra el costo de la vida, e incluso agricultores de la organización Confederación Campesina.

🚨 https://t.co/tP9i50nRcd 👉 Más de 1.800 personas fueron detenidas en #Francia tras una jornada de violentas protestas contra el alto costo de la vida que dejó múltiples comercios saqueados. https://t.co/zkndczUtYY — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 18, 2026

Las movilizaciones

Las manifestaciones, algunas marcadas por disturbios y saqueos como la del 17 de octubre, están sacudiendo los últimos meses de la presidencia del centroderechista Emmanuel Macron, quien debe abandonar el poder en mayo.

En algunos días se alcanzaron entonces cerca de 1,3 millones de manifestantes, según las autoridades, pero este jueves se prevén entre 500 000 y 700 000 personas fuera de París, y entre 40 000 y 80 000 en la capital.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, anunció la movilización de 70 000 policías y gendarmes, prometiendo "una respuesta extremadamente firme" ante posibles desórdenes.

Los sindicatos piden una revalorización del salario mínimo interprofesional, un aumento del conjunto de los salarios, más justicia fiscal y la preservación de los servicios públicos.

⚠️ https://t.co/A5xpOdacmf 👉 Las multitudinarias protestas contra el alto costo de la vida en #Francia desataron fuertes enfrentamientos callejeros, incendios y la detención de 422 personas. https://t.co/Xu9i9Wqwf5 — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 31, 2026

Entre la subida de los precios de los carburantes y el fuerte ajuste fiscal que quiere el gobierno en los presupuestos de 2027, el poder adquisitivo está en el centro del creciente malestar social.

Una de cada dos personas declara que le resulta difícil salir adelante con los recursos de su hogar, según el barómetro publicado el miércoles por varias organizaciones, entre ellas la CFDT.

Y, junto con sindicatos y asociaciones por el derecho a la vivienda de Italia, Portugal, España, Bélgica, Grecia y Reino Unido, también convocaron "manifestaciones coordinadas" contra el costo de la vida a finales de noviembre.

Estudiantes de secundaria, universitarios y profesores también volvieron a salir a las calles este jueves 5 en Grecia para reclamar más recursos para la educación, en un momento en que la juventud se moviliza en Europa.