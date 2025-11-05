Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Lluvias y tormentas continuarán en Sierra y Amazonía de Ecuador este miércoles 5 de noviembre

Las intensas precipitaciones pueden provocar emergencias en vías, ríos y viviendas. La Amazonía será la zona más afectadas. 

Las lluvias y tormentas podrían generar afectaciones en las vías y ríos.

AMT

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

05 nov 2025 - 11:23

Las lluvias y tormentas se mantendrán en la Sierra y Amazonía de Ecuador este miércoles 5 y jueves 6 de noviembre del 2025. Las condiciones climáticas más fuertes se reportarán en la Amazonía. 

De acuerdo al pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) la precipitaciones de nivel medio y alto, acompañadas de ráfagas de viento podrían registrarse desde las 10:00 de este miércoles hasta las 10:00 del jueves. 

"El escenario responde, entre otros factores, a la inestabilidad atmosférica generada por el transporte de humedad desde la cuenca Amazónica y sur del continente, además de la convergencia de vientos en niveles bajos y medianos", detalló el Inamhi. 

Las zonas más afectadas serán: 

  • Costa: Esmeraldas y Santo Domingo
  • Sierra: se prevén lluvias y lloviznas dispersas en toda la región.
  • Amazonía: las precipitaciones acompañadas de tormentas y ráfas de viento se presentarán en toda la región, pero con mayor afectación en Sucumbíos, Orellana y Pastaza. 
thumb
Pronostico de lluvias en Ecuador este miércoles 5 de noviembre del 2025Inamhi

Las entidades de emergencia piden mantenerse alertas porque la presencia de lluvias y tormentas podrían: 

  • Producir acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles.
  • Afectaciones en vías por agua estancada, deslizamientos de tierra y bandos de niebla.
  • Probabilidad de desbordamientos de ríos

