Lluvias y tormentas continuarán en Sierra y Amazonía de Ecuador este miércoles 5 de noviembre

Las lluvias y tormentas podrían generar afectaciones en las vías y ríos.

Las lluvias y tormentas se mantendrán en la Sierra y Amazonía de Ecuador este miércoles 5 y jueves 6 de noviembre del 2025. Las condiciones climáticas más fuertes se reportarán en la Amazonía.

De acuerdo al pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) la precipitaciones de nivel medio y alto, acompañadas de ráfagas de viento podrían registrarse desde las 10:00 de este miércoles hasta las 10:00 del jueves.

"El escenario responde, entre otros factores, a la inestabilidad atmosférica generada por el transporte de humedad desde la cuenca Amazónica y sur del continente, además de la convergencia de vientos en niveles bajos y medianos", detalló el Inamhi.

Las zonas más afectadas serán:

Costa : Esmeraldas y Santo Domingo

: Esmeraldas y Santo Domingo Sierra : se prevén lluvias y lloviznas dispersas en toda la región.

: se prevén lluvias y lloviznas dispersas en toda la región. Amazonía: las precipitaciones acompañadas de tormentas y ráfas de viento se presentarán en toda la región, pero con mayor afectación en Sucumbíos, Orellana y Pastaza.

Pronostico de lluvias en Ecuador este miércoles 5 de noviembre del 2025 Inamhi

Las entidades de emergencia piden mantenerse alertas porque la presencia de lluvias y tormentas podrían: