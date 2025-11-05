Una mujer ascendió con su bebé al nevado Cayambe durante el feriado; Bomberos intervinieron

Bomberos atendieron a un bebé que se encontraba en el nevado Cayambe.

Un paseo familiar durante el feriado puso en peligro a un menor de edad. Una mujer ascendió con su bebé al nevado Cayambe el martes 4 de noviembre del 2025, último día de descanso en Ecuador.

El personal del Cuerpo de Bomberos de Cayambe intervino y logró poner a salvo al bebé. Según informó la entidad, el personal realizaba una ronda de seguridad la tarde del martes cuando se encontraron con la ciudadana y su pequeño.

La madre llevaba a su bebé en brazos en una zona de difícil acceso, a más de 4 800 metros sobre el nivel del mar, y enfrentando condiciones climáticas extremas para el menor.

"El bebé presentaba signos de malestar debido a las condiciones del lugar y fue trasladado con seguridad por uno de nuestros bomberos hasta un punto seguro", detallaron los bomberos en redes sociales.

En las imágenes difundidas se observa al pequeño, quien usaba una chompa térmica envuelto en una manta, pero con sus pies y manos expuestos al frío, cargado en brazos de un bombero en una zona rocosa.

Los Bomberos también recordaron a la ciudadanía que no está permitido ni es seguro subir con bebés o niños pequeños al nevado Cayambe por la baja temperatura, el terreno riesgoso y la falta de oxígeno a esa altitud.

Tres emergencias en 2025

Durante el 2025 se han reportado al menos tres emergencias. La primera ocurrió en abril cuando una avalancha sorprendio a dos montañistas alemanas y un ecuatoriano. Los tres alpinistas fallecieron.

Tres meses después, una mujer falleció luego de caer en una grieta, mientras que un hombre que la acompañaba resultó heridos. Finalmente, en agosto un montañista de nacionalidad nicaragüense perdió la vida tras caer en una pendiente rocosa con nieve.